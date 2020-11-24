Грядет большая реформа: Пенсионный фонд может быть упразднен

Пенсионный фонд РФ могут упразднить, а пенсии граждане будут получать напрямую. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Во вторник Госдума приняла во втором чтении закон о бюджете Пенсионного фонда на 2021 год. Со следующего года пенсии неработающих пенсионерам поднимут на 6,3%. Это примерно в полтора раза больше, чем официальная инфляция. Никаких споров и дискуссий во время пленарного заседания не было.

Зато перед его началом возникли закономерные вопросы - к существованию самого Пенсионного фонда в принципе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил перед журналистами с сенсационным заявлением.

- Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений, огромная бюрократическая структура, - сказал глава либерал-демократов.

По его словам, пенсии гражданам будут платить напрямую. Это станет возможно за счет цифровизации. Своей фразой Жириновский, по сути, возобновил старую дискуссию о том, нужны ли нам внебюджетные фонды (помимо ПФР к ним относятся Фонды соцстраха и медстраха). Пандемия показала, что та же налоговая служба успешно справляется с начислением средств на счета граждан. А любую дополнительную информацию они могут получить в тех же многофункциональных центрах (МФЦ).

Напомним, на содержание трех внебюджетных фондов ежегодно уходит 160 млрд бюджетных рублей. При этом они распоряжаются огромной суммой – 11 трлн рублей. Эти деньги идут на выплаты пенсий, социальных пособий, маткапитала, декретных, а также обеспечивают бесплатную медицину.

Эксперты и даже чиновники высшего ранга (например, вице-премьер Татьяна Голикова) предлагали слить эти структуры в одну. Это позволило бы сэкономить значительные средства. А наиболее радикальные предложения звучали так: лучше полностью упразднить три фонда и передать их функции профильным министерствам и ведомствам. Тем не менее эту реформу который год спускали на тормозах. В правительстве боялись затевать столь сложную реструктуризацию. Мол, вдруг нарушим стройную систему, из-за чего, например, возникнут перебои с перечислением пенсий?

В свете последних изменений, связанных с укрупнением институтов развития и сокращением числа чиновников, о реформе могут снова вспомнить. Премьер Михаил Мишустин, по всей видимости, готов к радикальным реформам, направленным на повышение эффективности госслужбы. Поэтому слова Жириновского вполне могут стать пророческими.

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