Коронавирус у звезд, последние новости на 24 ноября: как себя чувствуют Елена Ксенофонтова и Алина Гросу

47-летняя Елена Ксенофонтова сегодня сообщила: «Немного лучше». Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 24 ноября, знаменитости сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время болезни.

Лечатся в больнице

47-летняя Елена Ксенофонтова сегодня сообщила: «Немного лучше». Звезда сериала «Кухня» лечится в больнице – у нее отдельная палата, и Елена даже выходила на связь с подписчиками в инстаграме. Две недели Ксенофонтова принимала лекарства дома под контролем доктора, и уже неделю она в больнице. Получает уколы в живот, рассказывает, что основу ее лечения составляет гормональный препарат. Тяжелое течение заболевания у актрисы связано еще и с обострением имеющегося ранее заболевания. Поражение легких у Ксенофонтовой 30%. Однако в начале болезни тесты показывали отрицательный результат. Но врачи убеждены – это коронавирусная пневмония.

Лечатся амбулаторно

48-летний Эльман Пашаев заболел после командировки. Экс-адвокат Михаила Ефремова лечится вторую неделю: начинал терапию в больницу, потом отпустили лечиться домой. Поражение легких у адвоката 15%. Высокая температура, недомогание. Пашаев сообщил, что у его жены и дочери также поднялась температура.

Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Вылечились

42-летний Владимир Зеленский проходил лечение в больнице. Президент Украины сообщил о выздоровлении в социальных сетях: «У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме».

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

25-летняя Алина Гросу сообщила о том, что вылечилась. Певица рассказала о симптомах: «28 октября почувствовала себя не очень хорошо: поднялась температура, перестала ощущать запахи и вкусы, ела лимоны как вату. Сдала тест и получила положительный результат. У меня была легкая форма. КТ показало - нет поражения легких. Из дома не выходила. Пила антибиотики, а от уколов отказалась, потому что боюсь их. Сдала много анализов, так как коронавирус бьет по слабым местам. Пила также витамин С и кардиомагнил».

Алина Гросу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Утраты

62-летний Георгий Юрьевич Гаврилов умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Режиссер Гаврилов снял такие фильмы и телесериалы, как «Круг», «Шпионские игры», «Игра», «Волк» и другие. Как клипмейкер Георгий Гаврилов работал с Вайкуле, Крутым, Маликовым, Аллегровой, Николаевым.