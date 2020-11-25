Будущая первая леди США Джилл Байден: Вот стою я перед вами, простая американская баба...

Будущая первая леди США Джилл Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальная присяга нового президента США состоится в январе. Новым президентом США станет Джо Байден, а значит, на мировой модный подиум взойдет его жена Джилл. Зарубежные глянцевые журналы называют модные образы 69-летней миссис Байден «глотком свежего воздуха» в политической моде. Такой же ажиотаж случился, когда первой леди Франции стала Брижит Макрон. Почти ровесницы, обе в прошлом учительницы, они умеют быть безупречными, чаще всего выбирая строгие костюмы и платья классических силуэтов.

Джилл одевается соответственно ситуации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Джилл Байден одевается очень сдержанно, выбирая модели, которые есть у простых американок, - считает топ-стилист Анвар Очилов, по просьбе «КП» проанализировавший ее наряды за последний год. - Она соблюдает дипломатию моды - благо опыт есть, ведь целых восемь лет Джилл была второй леди при муже вице-президенте. Вся ее одежда - универсальная, лаконичного кроя, в отличие от гламурных, остромодных нарядов предшественницы на посту первой леди Мелании Трамп. Джилл сделала выбор в пользу удобных вещей: днем в них можно ходить на работу с обувью на плоской подошве, а вечером они же отлично смотрятся на каком-нибудь мероприятии - достаточно встать на каблуки.

Ее фирменный стиль - однотонные платья лаконичного силуэта на каждый день. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Еще одно доказательство того, что каждый раз Джилл одевается соответственно ситуации. Ее фирменный стиль - однотонные платья лаконичного силуэта на каждый день. Она умеет оставаться в тени мужа - это такой ход, который яркие женщины делают с помощью гардероба. Брендовые, запоминающиеся вещи она надевает на знаковые мероприятия. А здесь все просто и со вкусом. Отличная фигура позволяет ей носить приталенные платья. Отступая от классики, Джилл позволяет себе эксперименты только с цветом. Она заявила, что не бросит преподавать, - при этом ее образы часто подходят и для первой леди, и для педагога. Видимо, такого баланса она и добивается.

Любимые б отф о рт ы Джилл тут в тему. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Любимые ботфорты Джилл тут в тему. Так можно пойти и на работу, и в магазин, и в кафе. Замечу, что кожаная косуха грядущей весной должна быть в женском гардеробе в любой стране мира. Кроме того, мы видим излюбленную базовую вещь американок - рубашку в полоску.

- Платье и пиджак классического кроя добавляют женственности, а украшения от Cartier - лоска. Но все-таки есть один промах - сапоги здесь неуместны, они из менее статусной истории. Если была задача оставить сапоги, то нужно было удлинить юбку.

Платье и пиджак классического кроя добавляют женственности, а украшения от Cartier - лоска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Джилл Байден часто одевается в монохром, но делает исключение в особо торжественных случаях, когда наряжается в цветочный принт. На дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа Джилл пришла в платье с крупными цветами от Dolce & Gabbana. В Москве сейчас такое же можно приобрести за 130 тыс. руб. Обращу внимание, что у Джилл всегда соответствующая возрасту длина рукава. Более короткие женщинам после 50 лет носить не рекомендуется. Актуальная фишка - маски, дополняющие наряд.

На дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа Джилл пришла в платье с крупными цветами от Dolce & Gabbana. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Удивительно, но все свои образы Джилл собирает сама. А кажется, что их продумывают стилисты. Стилистическое чутье у нее с юных лет. Оказывается, в юности Байден изучала фэшн-мерчендайзинг (искусство продаж в модной индустрии) в колледже в Пенсильвании. Правда, спустя семестр она бросила учебу, выбрав своей профессией преподавание английского языка. Но, конечно, Джилл продолжает следить за трендами. С задачей грамотного сочетания цвета она справилась на отлично. Ну и любимые ботфорты на месте. Складывается впечатление, что создавать образ Джилл начинает с обуви, и это у нее выходит здорово. Кстати, слегка приталенный жакет - базовая вещь гардероба этой осени и весны 2021-го.

Джилл продолжает следить за трендами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Глядя на этот образ, вспоминаем аксиому: у каждой женщины должно быть в гардеробе коктейльное черное или темно-синее платье на особый случай. В этом черном асимметричном платье из круизной коллекции 2020 года от Oscar de la Renta Джилл была, когда ее муж обращался к нации с победной речью. Этот бренд предпочитали и другие первые леди - Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, Лора Буш, Хиллари Клинтон, Мишель Обама. Торжественно, элегантно, статусно.