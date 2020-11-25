51-летняя Дженнифер Лопес снялась обнаженной

Дженнифер Лопес в 51 год выглядит максимум на 35. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес собирается запустить собственный косметический бренд JLO Beauty: певица объявила, что 1 января 2021 года представит линейку средств по уходу за кожей. По этому случаю Джей Ло поделилась в Инстаграме кадрами рекламного ролика, в котором она снялась для продвижения своего бренда. Видео получилось горячим и провокационным: в нем 51-летняя звезда позирует полностью обнаженной.

Авторами видео стали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, сотрудничающие со многими звездами, в том числе с супермоделью Ириной Шейк. В ролике Дженнифер демонстрирует свое потрясающее тело с разных ракурсов. Певица сняла с себя все, оставив на пальце только кольцо с массивным бриллиантом – подарок на помолвку ее жениха, бейсболиста Алекса Родригеса.

Джей Ло поделилась в Инстаграме кадрами рекламного ролика, в котором она снялась для продвижения своего бренда. Фото: кадр видео.

Джей Ло выглядит просто потрясающе – кажется, годы совершенно не властны над ней. Это отражено и в слогане ее нового бренда: «У красоты нет срока годности». Саундтрек к ролику Дженнифер написала сама: звуковым фоном стала пока еще не изданная песня Лопес.

В Инстаграме певица написала, что создание бренда JLO Beauty было «30-летней мечтой», а не «просто импульсивным порывом». К слову, Дженнифер весьма успешна не только в музыке, но и в бизнесе. У нее уже есть модный бренд JLo by Jennifer Lopez: под этой маркой артистка выпускает одежду, парфюмы и аксессуары. Дженнифер создала свой бренд в 2001 году, и с тех пор он принес ей и другим инвесторам более миллиарда долларов. Лопес стала одной из первых звезд шоу-бизнеса, запустившей свой бизнес в сфере моды – и одной из самых дальновидных.

Певица демонстрирует свое потрясающее тело с разных ракурсов. Фото: кадр видео.

Дженнифер не раз попадала во всевозможные рейтинги самых модных и стильных звезд. В апреле 2019 года Ассоциация модельеров Америки признала ее самой стильной женщиной года. Артистка получила модную премию CFDA Fashion Icon Award.

- От скандально известного платья Versace до ее музыкальных клипов, вписанных в мировую историю поп-культуры, и множества знаковых появлений на красной дорожке — стиль Лопес всегда был выдающимся, - говорилось в заявлении Ассоциации модельеров Америки.

Все прекрасно у певицы и в личной жизни. Хотя ей пришлось отложить свадьбу с Алексом Родригесом на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, в ее отношениях с женихом царит полное взаимопонимание.

Певица сняла с себя все, оставив на пальце только кольцо с массивным бриллиантом – подарок на помолвку ее жениха. Фото: кадр видео.

Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат. Пол и стены дома выполнены из ценных пород дерева, в холлах есть несколько каминов, украшенных резьбой по камню. Да что там – в особняке есть даже винный погреб с отдельной комнатой для дегустации вина! К дому прилегает участок площадью в 34 гектара. На нем расположился бассейн, беседка для барбекю и красивый сад.

К слову, Алекс Родригес не менее успешен, чем его звездная невеста. По данным Forbes, за свою карьеру он заработал 300 млн долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 млн долларов.