Викторию Боню в аэропорту Парижа задержала французская полиция

Виктория Боня угодила в неприятности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Викторию Боню задержала французская полиция: модель попала в руки жандармов, когда ждала своего рейса в аэропорту Парижа. 27 ноября у телеведущей день рождения, и отметить его она решила в теплых краях, улетев подальше из Европы. Однако путешествие омрачила непредвиденная история, закончившаяся в полицейском участке.

По словам Бони, полицейские задержали ее за то, что она сняла медицинскую маску, чтобы выпить воды. В сторис Инстаграма Боня опубликовала несколько роликов, демонстрируя, как полицейские повысили на нее голос. В кадре слышны крики, полицеские говорят Боне на повышенных тонах: «Мадам, успокойтесь!». При этом Виктория просто сидела на стуле, не проявляя никаких признаков агрессии, и пыталась объяснить ситуацию. В итоге жандармы забрали ее в участок и продержали около часа.

К счастью, все закончилось благополучно. Следующим роликом Вика поделилась уже с борта лайнера.

- Слава богу, я уже села в самолет. Куда лечу — не скажу. Меня сегодня забрали в полицию, на меня орал полицейский так. Час продержали там, и наконец-то я могу расслабиться, - рассказала модель.

В сторис Инстаграма Вика рассказала, что ее задержали полицейские.

Видимо, в путешествие по случаю дня рождения Боня отправилась одна, без любимого мужчины. Не так давно Виктория намекнула в Инстаграме на роман с известным теннисистом Маратом Сафиным. Сначала Вика рассказала, что спортсмен присоединился к ней на отдыхе в Италии.

- Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты, - подписала Боня совместное фото.

Уже тогда поклонники заподозрили, что между 40-летней моделью и 40-летним спортсменом промелькнула искра. И вскоре эта история получила продолжение: Вика и Марат провели вместе день в Монако. Пара поднялась на одну из самых живописных площадок Монте-Карло, с которой открывается роскошный вид на побережье Средиземного моря.

- Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем, - подписала фото Боня.

Свои отношения с Сафиным Виктория не комментирует – вполне вероятно, что они просто хорошие друзья. Ведь еще недавно Боня жаловалась поклонникам на одиночество. Летом Вика откровенно ответила на вопрос подписчиков: есть ли в ее жизни мужчина?

- Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество, - эмоционально призналась она тогда.