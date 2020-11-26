Никакого силикона: 51-летняя Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла

Дженнифер Лопес в 51 год остается оодной из самых красивых звезд мирового шоу-бизнеса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес умеет удивлять: в 51 год певица сделала то, чего от нее явно никто не ждал. Джей Ло снялась обнаженной для обложки нового сингла «In The Morning». Певица позирует без одежды, эффектно выпятив свою знаменитую попу. Фотографией артистка поделилась в Инстаграме.

- Сюрприз! Вот официальная обложка, - написала Лопес.

Авторами снимка стали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт. Они запечатлели каждый сантиметр подтянутого тела звезды. В свои годы Дженнифер выглядит потрясающе. Судя по снимку, певица не пользовалась услугами пластических хирургов, и ее «пятая точка» - дар природы и результат упорных упражнений. Известно, что Лопес — фанатка спорта, и ее накачанный пресс тому подтверждение.

Джей Ло снялась обнаженной для обложки нового сингла «In The Morning». Фото: Инстаграм.

Ранее Джей Ло поделилась в Инстаграме видероликом, снятым во время той же фотосессии. Дженнифер собирается запустить собственный косметический бренд JLO Beauty: певица объявила, что в январе начнутся продажи ее именной косметики и средств по уходу за кожей. «Обнаженное» видео она использовала для продвижения своей марки.

Певица рассказывала, что косметический бренд она запускает вместе с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом. Именно Алекс вдохновил ее заняться производством косметики и помог ей реализовать эту идею.

- Алекс сказал мне: "Давай создадим бренд по уходу за кожей. Это же твоя мечта. Давай сделаем это вместе". Он как будто открыл мне глаза и расширил мой горизонт, - сообщила Дженнифер изданию WSJ.

Джей Ло поделилась в Инстаграме кадрами рекламного ролика, в котором она снялась для продвижения своего бренда. Фото: кадр видео.

По словам певицы, создание бренда JLO Beauty было «30-летней мечтой», а не «просто импульсивным порывом». К слову, Дженнифер весьма успешна не только в музыке, но и в бизнесе. У нее уже есть модный бренд JLo by Jennifer Lopez: под этой маркой артистка выпускает одежду, парфюмы и аксессуары. Дженнифер создала свой бренд в 2001 году, и с тех пор он принес ей и другим инвесторам более миллиарда долларов. Лопес стала одной из первых звезд шоу-бизнеса, запустившей свой бизнес в сфере моды – и одной из самых дальновидных. Теперь она решила расширить свою модную империю и присоединить к ней еще и косметический бренд.