Драка Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым: Бойцы вспоминают минувшие дни, где так криминально сражались они

Дружба Яндиева и Харитонова закончилась заплывшим глазом и свернутым носом. Фото: Instagram.com

Что произошло

Во время турнира «Битва чемпионов» в подтрибунном помещении «Лужников» схватились Адам Яндиев и Сергей Харитонов. На видео, которое гуляет по сети, видно, что первым ударил Яндиев, а потом уже пошел «махач».

Бойцов растащили, Харитонова отвезли в больницу, а Яндиева на следующий день арестовали. Как вскоре выяснилось, конфликт произошел из-за денег, которые Харитонов несколько раз подряд то ли давал все время в долг Яндиеву, то ли дарил. Каждый раз по 200 тысяч рублей…

Сразу стали вспоминаться уже не столь популярные, как четверть века назад, слова «рэкет», «разборки»…

Интересной была и реакция самого потерпевшего. 40-летний Харитонов воспринял удар в глаз от своего недавнего «друга» чуть ли не как должное.

«Для спортсменов это обычное состояние после боя, переломы, сотрясения, ссадины и т. д., я никогда не падаю духом и иду только вперед, уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет и хотя бы через полгода смогу вернуться!!!» - написал Харитонов и выставил в Инстаграме фото своего лица с заплывшим глазом и свернутым носом.

А за Яндиева вдруг вступился известный борец, бронзовый призер Олимпийских игр-2004, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Но из его слов, которые приводит «Спорт-Экспресс», ситуация яснее не стала.

«Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы - 50 тысяч, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом. Харитонов приглашал его в Таиланд, вместе они готовились. По версии Харитонова - то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдает долг. Яндиев искал с ним встречи и просил просто извиниться…»

Харитонова отвезли в больницу c заплывшим глазом и свернутым носом. Фото: Instagram.com

В общем, сложные отношения, которые обычным людям понять непросто.

Мы не знаем, получит ли ход это уголовное дело, договорятся ли бойцы, а может, Яндиева отмажут, что уже было не раз. По крайней мере адвокат Харитонова через два дня после ареста заявил, что Яндиева, который был задержан по статье 91 УПК РФ, уже собираются выпускать. Мол, прокуратура не согласилась с выводами следственных органов…

Что еще известно про Яндиева

Сын бизнесмена из Ингушетии Алихана Яндиева, который давно перебрался с семьей в Москву, уже не раз мелькал в различных сводках. В 2017 году была еще одна драка с участием Адама, а потом его брат получил огнестрельное ранение, что, как говорили, было продолжением тех разборок.

И вот новая драка, после которой пахнуло лихими 90-ми.

Емельяненко-младший дважды попадал в тюрьму. Фото: Instagram.com

КТО ЕЩЕ

Александр Емельяненко по прозвищу Смерть

Криминальное прошлое имели и многие другие спортсмены. Непутевый младший брат знаменитого бойца смешанного стиля Федора Емельяненко первый раз был осужден еще по малолетке, правда, неизвестно за что. А второй раз получил срок за изнасилование, похищение и повреждение документов.

После выхода из тюрьмы его на перевоспитание взял Рамзан Кадыров, и Емельяненко-младший год выступал за клуб «Ахмат» из Грозного. Но после окончания контракта вновь отправился на вольные хлеба и стал попадать в новые истории.

Кстати, Александр Емельяненко и Сергей Харитонов друзья. Однажды, в 2007 году, встречались на ринге, где победил Емельяненко.

Недавно, кстати, шли разговоры о новом поединке старых друзей, но теперь он, похоже, откладывается.

Вячеслав Дацик дрался в тюрьме

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик скорее относится к категории спортивных фриков, чем профессиональных бойцов. Рыжий Тарзан неплохо начинал карьеру, но при этом совсем не дружил с головой и часто проигрывал по глупости. Плюс еще связался с криминалом и в результате попался при ограблении салона сотовой связи.

Его дальнейшие приключения впечатляют. Находясь под арестом, Дацик был переведен в психбольницу в Санкт-Петербурге, откуда умудрился бежать в Норвегию. А там уже сел за незаконное хранение огнестрельного оружия. В норвежской тюрьме ему, судя по всему, понравилось, и он специально там устроил драку, чтобы его не могли выпустить досрочно.

Но потом Дацика депортировали в Россию, где он отмотал свой срок. После выхода из тюрьмы в 2016 году Рыжий Тарзан вновь скоро отличился, разгромив притон с проститутками в Санкт-Петербурге…

После очередного выхода на свободу Рыжий Тарзан в 2019-м уже успел провести два боя (один выиграл, другой проиграл) и теперь вызывает на бой Емельяненко-младшего.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Из спортсменов в рэкетиры

О том, какие нравы царили на улицах наших городов в конце прошлого века, снято множество фильмов. В них часто среди бандитов фигурируют и спортсмены, а в картине «Рэкетир» главный герой и вовсе бывший боксер. Конечно, это собирательный образ, но явление это было тогда очень распространенным. Ведь банды, державшие районы и целые города, действительно во многом состояли из бывших, а порой и действующих спортсменов.

К примеру, ОПГ «Борцы» держала под контролем практически весь Новокузнецк. А ее лидером был мастер спорта СССР по вольной борьбе Владимир Лабоцкий. «Борцам» в какой-то момент стало тесно в своем городе, и они отправились покорять столицу, где в 1993 году устроили расстрел своих конкурентов прямо в одной из качалок.

История ОПГ «Боксеры» не менее примечательна и кровава. Банда из Набережных Челнов сначала называлась «зябовские», но потом оказалось, что большинство ее членов занимается боксом, среди них были и мастера спорта, и они стали величать себя по спортивной специальности.

Почти всех участников этих ОПГ постигла печальная участь. А те, кто остался жив, потом получили максимальные сроки.

Но в этом ряду «героев» 90-х были и более яркие. Самый заметный из них - Отари Квантришвили.

Отарик - друг всех спортсменов

В 1994 году убийство Отари Квантришвили всколыхнуло всю Москву. Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе вел вполне легальную жизнь и даже основал партию «Спортсмены России», политической целью которой было… восстановление законности в стране. А еще Отарик был председателем Фонда социальной защиты имени Льва Яшина и собирался создать что-то вроде профсоюза, который бы помогал семьям погибших и находившихся за решеткой спортсменов. Не успел - Квантришвили застрелил снайпер, когда тот выходил из Краснопресненских бань. При этом было произведено сразу три выстрела - в голову, шею и грудь: слишком большую угрозу для конкурентов представлял собой «друг всех спортсменов».

СКАЗАНО

«С того момента, когда спортсмен зашел в зал единоборств, с первой же тренировки, тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки. Человек, который является профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом. Неприятно это наблюдать. К сожалению, сейчас люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями».

(Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, знаменитый боец смешанного стиля, - о конфликте Яндиева и Харитонова.)