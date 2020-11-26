Тайная дочь шоумена: О том, что мой отец - Влад Листьев, я узнала в 7 лет

Владислав Листьев. Фото: Евгений МАТВЕЕВ/GLOBAL LOOK PRESS

В 1995 году в подъезде своего дома был расстрелян Влад Листьев. Карьера его, как и жизнь, была стремительной. Листьева не стало, когда ему было всего 38 лет. За отмеренные судьбой годы он успел трижды жениться, оставил после себя двоих детей. Про сына Александра знали все, а вот про дочь Валерию были в курсе только близкие. Лера - дочь Влада от первого студенческого брака с Еленой Есиной. Своего отца она никогда не видела, росла в спальном районе на юге Москвы, ходила в обычную школу. Сейчас ей 39 лет, она живет в том же районе, воспитывает троих детей, работает мастером маникюра.

В дни, когда «Поле чудес» отмечает 30-летие, Валерия рассказала «КП», как она узнала, что ее отец - всенародный любимец Влад Листьев.

Мать развелась из-за измен

- Познакомились родители на тренировках по легкой атлетике. У мамы и папы были общие друзья, - рассказала «КП» дочь Владислава Листьева. - Мама покорила папу своей неприступностью и интеллектом. Для него, как вспоминает мама, было главным, чтобы с женщиной было о чем поговорить.

По словам Валерии, в последний раз отец ее видел в младенчестве. Больше они никогда не встречались. Устав от измен мужа, мама Леры после 2,5 года брака подала на развод.

- То, что мой папа - Влад Листьев, я узнала от мамы только в 7 лет, - говорит Лера. - По телевизору тогда показывали программу «Взгляд». Потом папа стал вести «Поле чудес», но дома я эту программу не смотрела, уходила к крестной. Мама не хотела видеть отца на экране. А я это шоу очень любила. Мои друзья не знали, что я дочь Влада Листьева. Я стеснялась об этом рассказывать. Хотя, кроме алиментов, от отца другой помощи я не видела, мы жили всегда хорошо. Мама работала в райисполкоме на Каширском шоссе, а моя бабуля Лида была товароведом в большом магазине.

- Друг Листьева фокусник Амаяк Акопян рассказывал «КП», что Влад накануне смерти хотел встретиться с тобой, просил организовать его встречу.

- Вполне возможно. Моя бабуля познакомилась с Амаяком, когда работала в магазине на Арбате. И то, что моя бабушка хотела нас с папой свести, это правда. Но не случилось...

Когда папы не стало, я была в шоке. Взрослые суетились, а я просто сидела и тихо плакала...

Борьба за наследство

- Потом нам пришлось биться за наследство с Альбиной (последняя жена Влада Листьева. - Ред.). Она вообще не хотела делиться, наняла дорогих адвокатов. Суд длился почти четыре года. Мама не хотела в это лезть, думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки. В итоге мы получили деньги, которые вложили в недвижимость (в небольшую квартиру в спальном районе). Так же мне достались две машины отца. Они были проданы, и деньги потрачены на учебу и репетиторов. Дачный участок в Одинцове тоже отошел мне. Мы и его продали, на эти деньги мы с мамой и бабушкой путешествовали по разным странам.

Ни Альбина, ни тем более Татьяна (вторая жена Листьева, мать его сына Александра) не пытались со мной общаться. С братом мы тоже не общаемся.

- Квартира и дача - это хорошо. Но твой отец был очень богатым человеком. Ты могла бы получить намного больше...

- Честно говоря, мы испугались. Бабуле был звонок: «Будешь копать насчет наследства - вас самих закопают». Поэтому мы ограничились тем, что нам согласились отдать.

Валерия говорит, что никогда не представляла для себя звездной жизни. Она выбрала простую профессию и не мечтает о славе.