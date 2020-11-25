11 месяцев в засаде ради одного снимка

Чтобы сделать эти снимки, Сергею пришлось предугадать и место, где появятся эти прекрасные кошки, и как они себя поведут. Фото: © Sergey Gorshkov, Wildlife Photographer of the Year 2020

Среди фотографов дикой природы конкурс Британского музея естествознания Wildlife Photographer of the Year - это как Олимпийские игры для спортсменов. Даже бронзовая медаль - предел мечтаний. И вот впервые за полвека главный приз взял наш соотечественник Сергей Горшков. Фотография тигрицы, обнимающей дерево, получила Гран-при. О том, как это удалось, мастер рассказал в эфире программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

- Вы не представляете, насколько я счастлив, что главный приз этого конкурса приедет в Россию. Путь к нему был очень длинным, трудным... и интересным. С 2007 года я посылаю свои снимки на Wildlife Photographer, побеждал даже в нескольких номинациях, но в этом году впервые удалось победить. Там участвуют лучшие фотографии со всего мира, поэтому пришлось трудиться много лет, идти шаг за шагом...

- Вы правда почти год потратили на то, чтобы сделать снимок тигрицы?

- В России живут сибирские тигры (их еще называют амурскими и уссурийскими). Их всего 580 - 600 штук осталось. Даже просто увидеть этого удивительного зверя вживую - большая удача, а уж красиво снять практически невозможно. Я долго думал, как решить эту проблему, пока не пришел к идее скрытой камеры.

В январе 2019 года я установил свою первую фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда». И только в ноябре она сработала - сняв тигрицу, которая обнимает пихту.

- То есть не сидели в засаде столько времени?

- Нет, использовал камеру с датчиками движения. Но это только звучит просто. Хороший снимок, полученный скрытой камерой, это высший пилотаж в мире природной фотографии. Это в тысячу раз сложнее, чем просто снять при контакте. Ведь я не вижу объекта съемки. Я должен быть режиссером, продюсером, оператором невидимой сцены. Я все должен предвидеть - правильно выставить камеру, установить датчики, свет, экспозицию. Нужно понять, как пройдет зверь, куда он посмотрит, как он себя поведет в данный момент, куда лапу поставит. Только благодаря знанию поведения животных, знанию технических аспектов ты можешь сделать именно тот снимок, который задумал.

- То есть вы реально представляли, как будет выглядеть снимок тигрицы?

- Представлял, но ожидал немного другого кадра. Обычно тигрицы, подходя к подобным меточным деревьям, встают на задние лапы, вытягиваются и оставляют метки когтями. Ну то есть я думал, что тигрица расположится сбоку и начнет чесать когти. Но она повела себя как настоящая женщина - непредсказуемо. Она просто взяла и обняла это дерево. За что ей большое спасибо.

СОВЕТ МАСТЕРА

- Вы много лет входите в жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Посоветуйте, как победить в нем?

- Невозможно снимать дикую природу, сидя дома на диване, смотря какую-то передачу о дикой природе. Нужно оторвать задницу от дивана, взять в руки камеру и идти снимать. И провести определенное время в дикой природе, с дикими животными. А чтобы победить, нужно в первую очередь проанализировать то, что уже снято, на мой взгляд, и сделать что-то новое, и гораздо лучше и круче, чем снято до вас. Только новизна - самый главный принцип, по крайней мере для меня.

Тот самый снимок-победитель «Объятия». Фото: © Sergey Gorshkov, Wildlife Photographer of the Year 2020

СПРАВКА «КП»

Сергей Владимирович ГОРШКОВ - российский фотограф дикой природы.

Работал в нефтяной промышленности, был успешным бизнесменом и увлеченным охотником. Но однажды понял, что больше не может нажать на курок, и сделал выбор в пользу фотосъемки дикой природы. И совершенно правильно сделал - его работы получили множество престижных национальных и международных наград. Он состоит в жюри многих фотоконкурсов, в том числе и конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Учредитель российского Союза фотографов дикой природы. Автор персональных фотоальбомов: «Медведь», «Камчатка», «След Кошки», «Камчатская Одиссея», «Русская Арктика. Остров Врангеля», «Плато Путорана». Также его работы украшают географические энциклопедии «Комсомольской правды» и РГО.