Волочкова наконец-то назвала имя своего таинственного возлюбленного

Стало известно имя избранника Анастасии Волочквой Фото: Instagram.com

На своём дне рождения балерина Анастасия Волочкова объявила, что собралась замуж. Платье для артистки шьёт звездный дизайнер Аника Керимова. И по словам модельеров, нарядов у балерины будет несколько.

Правда имя возлюбленного Анастасия Волочкова ранее не называла.

Лишь намекала, что ее жених человек не богатый, хотя и весьма привлекательный.

Мол, молодой, красивый, свободный.

- У меня сейчас есть долги по ЖКХ, но я решила, что не буду себе отказывать в отдыхе на Мальдивах. А с долгами потом разберусь, -заявила балерина и улетела с любимым на Мальдивы.

Оттуда артистка по традиции постит в Инстаграме фото в бикини.

А на недавнем фото Анастасия засветила и имя своего возлюбленного. На снимке артистка сидит на пляже, а рядом с ней нарисовано сердечко из песка, в центре которого выложены имена влюблённых «Анастасия +Олег».

Пока непонятно, когда Волочкова отпразднует свадьбу. Артистка намекала, что основное торжество пройдёт в ее родном Санкт-Петербурге, а потом она со своим любимым улетит снова в отпуск в тёплые края.