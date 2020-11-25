"В кучу брошены Чернышев с Заворотнюк": Авербух злится, когда его называют свахой

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоу "Ледниковый период" много лет пользуется огромной популярностью у телезрителей. Все любители фигурного катания наблюдают за драматичными событиями, которые разворачиваются не только на льду, но и за его пределами. Среди поклонников передачи немало тех, кто искренне полагает, что это шоу соединяет сердца и помогает одиноким звездам обрести личное счастье. Автор проекта Илья Авербух впервые решил рассказать, как дела обстоят на самом деле.

Илья Авербух попросил телезрителей не сравнивать шоу "Ледниковый период" с передачей "Давай поженимся!", которую ведут Лариса Гузеева и главная сваха России Роза Сябитова. Более того, все разговоры о том, что передача помогает соединять сердца фигурист назвал сплетнями.

"Это, к сожалению, нечестные сплетни и нечестные разговоры... Сейчас десятый, юбилейный сезон «Ледникового периода». Но были еще проекты «Лед и пламень», «Болеро», «Танцуй». Ну да, две-три истории, и то неподтвержденные и не закончившиеся никакими отношениями, случались. Но это происходит и на съемочных площадках фильмов и других проектов", - цитирует Авербуха "Спорт РИА Новости".

Он признается, что от подобных слухов ему становится грустно. "Такой цели вообще нет... Но вот какая-то дубина написала: «Авербух у нас теперь сваха». Кого я сосватал, с кем я сосватал?", - сетует 46-летний спортсмен.

Илья также попросил не притягивать сюда любовную историю Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, которая, к слову, началась во время ледового шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». "Притом в кучу брошены все, в том числе Петя Чернышев с Настей Заворотнюк, которые вообще познакомились на другом проекте. Назовите мне хоть одну пару, которая реально после «Ледникового периода» стала жить вместе, кроме Насти и Пети, которые познакомились опять же не в моем проекте. Или Джигурда с Анисиной... Это вообще не имеет никакого отношения к моему шоу, это другая история. В «Ледниковом периоде» никто друг друга не нашел", - сказал, как отрезал, Авербух.

Он напомнил, что в свое время на одном из ледовых шоу роман закрутился у Ирины Лобачевой с Дмитрием Марьяновым. Но, по словам Ильи, это ничего не значит, ведь отношения пары не привели к чему-то серьезному. "Мы к этому времени с Ириной уже расстались, она была совершенно свободной женщиной. Ну хорошо, у них там произошло... Главное, что ни одна проектная пара не сформировалась в пару по жизни. Если есть сваха, значит, кто-то поженился. А кто у нас поженился? Но надо вбросить, надо сказать", - разводит руками фигурист.