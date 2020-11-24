Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Черчесову продолжают мстить за то, что он не облажался на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России в прямом эфире держал ответ за разгром 0:5 от Сербии. После откровенного интервью его опять уничтожают. Обозреватель "КП" Андрей Вдовин объясняет, почему
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришел на «Матч-ТВ» четко понимая, что его ожидает. Разгром от Сербии 0:5, шесть матчей без побед, упущенный выигрыш группы в Лиге Наций, а самое главное – проигранное место во второй корзине жеребьевки отбора ЧМ-2022. За все это надо было отвечать. И Черчесов ответил. Временами жестко. Иногда даже грубо. Но предельно честно.

Черчесов очень правильно раскритиковал братьев Миранчук, и прежде всего Алексея. Сейчас у полузащитника «Аталанты» был реальнейший шанс заявить о себе, как о лидере сборной России. В Италии он играет мало, а до этого у него была большая пауза на восстановления, значит не устал, значит сил – больше, чем достаточно. Но разве смог Алексей вытащить сборную России даже в матче против такого слабого соперника, как Молдавия? Разве он повел за собой в игре с Турцией? Разве не он развалился во встрече с Сербией?

Но Черчесову не простят эту критику Миранчука. Будут палить по нему из всех калибров.

Черчесов в дцатый раз объяснил, почему не вызывал в свою команду игроков молодежной сборной – она сама пробивалась на свой Чемпионат Европы. И брать у нее основных игроков, чтобы посадить в глубокий запас у себя, было бы странно и подло. Но Черчесова в дцатый раз не услышали.

На вопрос, следовало ли уйти в отставку, Черчесов ответил: «Если бы следовало – я бы это сделал». А теперь на миг представьте, что случилось бы со сборной, если бы она действительно сейчас осталась без главного тренера. Кого вы бы назначили? Кто тот гений, что выстроит новую команду к Евро-2020? И чтобы это было не хуже, как у Хиддинка в 2008-м или у Черчесова в 2018-м?

А главное, что бы сказали про Черчесова, если бы он написал заявление об уходе? Что сбежал в самый ответственный момент. И снова бы атаковали, только уже по другому поводу. И так будет всегда, чтобы Черчесов ни говорил, и что бы он не делал. Потому что вопрос не в том, что он делает и говорит.

Вопрос в том, что Черчесову не могут простить то, что он не облажался на ЧМ-2018.

Кто сейчас громче всех критикует Черчесова? Те, кто призывал отправить его в отставку перед ЧМ-2018. Те, кто плохо следил за сборной, не понимал, что делает тренерский штаб с национальной командой, а потом со своими ожиданиями провала оказался полным идиотом.

Тогда пришлось чуть ли не извиняться перед Черчесовым. А такого не прощают.

Главный тренер сборной России иногда им помогает. Потому что Станислав Саламович не всегда бывает приятным и обходительным в общении. Да, иногда он раздраженно атакует встречным вопросом, и со стороны это смотрится очень грубо. За это Черчесова бьют ответным словом. Но почему не пройти мимо мелких обид, если есть реальное желание понять, что происходит со сборной России?

А может, и не надо этого делать. Может быть хейт только помогает Черчесову и сборной России: когда против тебя почти все, даже свои, проще творить что-то особенное, понимая, что отступать уже некуда. Так было перед ЧМ-2018. Так будет перед Евро-2020. И Черчесову с этим, видимо, надо смириться. Ему и дальше не будут прощать побед, и лишь больнее пинать в дни поражений.

Рекомендуемые