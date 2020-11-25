«Вы меня ни разу не обманули»: Бывший гитарист Михайлова признался во лжи

Стас Михайлов Фото: СОЦСЕТИ

Заявление экс-гитариста Стаса Михайлова о том, что певец якобы бросил во время пандемии свой коллектив без выплат, вызвало серьёзный скандал в блогосфере. К хейту Михайлова тут же подключился Александр Ф.Скляр, написал свои стихотворные вирши и хулиган Шнур.

И только коллектив Михайлова был удивлён. Ведь все эти пандемические месяцы артист их не распускал, помогал финансово. Потом выяснилось, что бывший гитарист певца лукавит. Как оказалось, он летом отказался лететь на корпоратив в Якутск за 15 тысяч рублей. Таков был его стандартный гонорар за выступление, но мужчина захотел двойную ставку за концерт.

- Вот вам и разгадка вопроса...

Прямои разговор Стаса с экс-гитаристом (слушаи те аудио), которыи на днях дал комментарии насче т «невыплаты» средств музыкантам артиста за выполняемую работу, - написала в своём Инстаграме жена певца Инна Михайлова.

- Теперь решаи те сами, чего заслуживает этот человек - осуждения или поощрения...

Я считаю, что он должен публично извиниться перед Стасом, нашей семьеи и особенно перед его родителями!

Из разговора певца и его бывшего гитариста выяснилось, что финансовых долгов у Михайлова перед коллективом нет. Это признал в беседе с артистом и сам музыкант.

- Я тебя хоть раз обманул? -спросил у бывшего сотрудника Стас.

- Нет, вы меня ни разу не обманули, вы мне выплачивали по 15 тысяч за концерт. Но в Якутск я за такие деньги не хотел лететь, - ответил гитарист.

- А почему ты сейчас говоришь, что я бросил коллектив? Я всем им выплатил по 50 тысяч рублей. И только тебе не выплатил, потому что ты летом ушёл из нашей группы,-резюмировал артист.

На что гитарист заметил, что не думал, что его пост в Фейсбуке будет так растиражирован в СМИ и обернётся грандиозным скандалом.