В ФРГ пандемия коронавируса спровоцировала рост числе мошенничеств

Немецкая полиция завалена жалобами пострадавших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С неожиданными последствиями коронавируса столкнулись сотрудники прокуратуры и суда в ФРГ: с началом эпидемии в стране резко увеличилось число уголовных дел по статье «мошенничество». В правоохранительные органы подано более 20000 заявлений от обманутых граждан.

Первое место в преступном рейтинге занимают виртуальные Интернет-магазины. Во время пандемии люди активнее стали заказывать на дом продукты и различные товары. Мошенники быстро сориентировались и «занялись» Интернет-торговлей. Они создавали сайты несуществующих магазинов, ресторанов, пиццерий, суши-баров. Успешно рекламировали виртуальные, в прямом смысле, услуги. А главное - обеспечили прием денежных средств.

На втором месте — поддельные лекарства. В Германии, как и в России, довольно значительная часть возрастного населения верит в чудодейственные препараты, рекламируемые разного рода мошенниками. Не дожидаясь выхода официальных антивирусных препаратов, люди стали покупать лекарства, которые якобы могут обезопасить их от заражения или способствовать выработке антител.

На третьем — мошенничества, связанные с получением государственных субсидий. Весной правительство ФРГ выделило несколько миллиардов евро на оказание финансовой помощи малому и среднему бизнесу. В марте-апреле было достаточно подать заявку и через неделю получить на счет в банке несколько тысяч евро. В прошении надо было указать количество работников, объемы получаемой выручки и т.д. Помощь выделялась как из местных, так и федерального бюджетов. Осенью выяснилось, что субсидиями воспользовались в том числе те, у кого предприятия уже не функционировали или существовали только на бумаге, а кто-то значительно завысил количество работников.

Представитель немецкой ассоциации судей Свен Ребен заявил, что следователям потребуется еще несколько месяцев, чтобы большую часть виновных привлечь к ответственности.