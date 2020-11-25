Крушение надежд: Хиллари Клинтон не будет постпредом США при ООН

Хиллари Клинтон и Джо Байден Фото: REUTERS

Возвращения Хиллари Клинтон в большую политику ждали давно. Проиграв прошлые президентские выборы, бывший госсекретарь США и бывшая первая леди ушла в своеобразный творческий отпуск – написала книгу, объехала всю страну с лекциями, на которых рассказывала о своем тернистом политическом пути и несостоявшемся президентстве.

Выборы 2020 года стали для нее и всей Демократической партии США долгожданным реваншем. Кандидатуру Джо Байдена чета Клинтон поддерживала в едином порыве. Билл и Хиллари одними из первых поздравили его с победой, назвав торжество Байдена «новой страницей для Америки».

Почти сразу после этого имя Хиллари Клинтон стало появляться в новостных заголовках чуть ли не каждый час. Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в команде Байдена, сообщила, что будущий президент США планирует назначить 73-летнюю Хиллари на пост постоянного представителя США при ООН.

СМИ вовсю стали смаковать эту новость: мол, появление столь опытного политика в штаб-квартире Организации Объединенных Наций поможет вернуть Соединенным Штатам прежние лидирующие позиции на международной арене, а также поднимет общий престиж ООН.

- По большей части, место постоянного представителя - это почетная должность, которую предлагают за различного рода заслуги. Думаю, в случае с Клинтон, речь могла идти о поддержке, оказанной Байдену. Чета Клинтон создала уникальную политическую машину нового типа, которая позволила выставить абсолютно любого кандидата от демократов и при этом добиться победы, - заявил «КП» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. - Хиллари имела право претендовать на должность постпреда с точки зрения своего опыта.

Но спустя несколько дней, используя те же эпитеты, The Washington Post сообщила, что Байден Хиллари вообще ничего не предложит. А постпредом при ООН будет совсем другая дама - Линда Томас-Гринфилд, которая работала помощником госсекретаря по вопросам Африки в администрации Барака Обамы. До этого темнокожая женщина-дипломат была послом США в Либерии. В общем, кому, если не ей, «восстанавливать моральный дух»?!

СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ

К проигранному бою Клинтон тщательно готовилась. Например, опубликовала в авторитетном американском журнале Foreign Policy программный материал, больше напоминающий изложение продуманной внешнеполитической стратегии.

Среди первоочередных задач – продолжение сдерживания Китая и уничижение России.

- Возобновление приверженности дипломатии укрепило бы военное положение Соединенных Штатов. Союзы США — это актив, с которым не могут сравниться ни Китай, ни Россия, что позволяет Вашингтону распространять силу по всему миру. Например, когда я была госсекретарем, мы заключили соглашение о размещении 2500 американских морских пехотинцев в северной Австралии, недалеко от спорных морских путей в Южно-Китайском море, - написала Клинтон.

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕГЕМОН

- Мы должны ответить на меняющиеся угрозы от таких государств, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, от таких преступных и террористических группировок как ИГИЛ*, - накануне президентских выборов 2016 года говорила Хилари Клинтон.

Ее позиция в отношении России за прошедшие четыре года не изменилась: Москва не должна мешать Вашингтону вернуть себе звание мирового гегемона.

- С приходом Байдена я не вижу ничего хорошего для России. Байден еще в ходе предвыборной кампании грозил, что Россия за все ответит. Хиллари Клинтон ненавидит Москву, поскольку свято верит, что русские хакеры у нее украли победу в 2016 году, - рассказал «КП» первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, политолог Александр Малькевич.

РУСОФОБСКИЙ ЖЕНСОВЕТ

Так повелось, что американские мужчины-постпреды при ООН не так запоминаются общественности, как женщины. И все они были знатными русофобками.

Первой матроной на столь высоком посту стала Джин Киркпатрик, назначенная еще Рональдом Рейганом в 1981 году. В постпредовском кресле она провела четыре года и вошла в историю благодаря знаменитой «доктрине Киркпатрик», которая провозглашала политику двойных стандартов нормой для американской внешней политики.

В 1993 году ее сменила легендарная Мадлен Олбрайт. Она поддерживала санкции против Ирака, зарекомендовала себя как сторонница жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций Вашингтона в НАТО и не считала предосудительным применение военной силы в американских интересах.

После Олбрайт Штаты в ООН представляли 6 постпредов-мужчин, чьи имена мало кто помнит, да и не задерживались они на этом посту не более чем на два года.

При Бараке Обаме в кресло постпреда вновь вернулись представительницы слабого пола: Сьюзан Райс, Саманта Пауэр, Никки Хейли.

Пауэр запомнилась едкими пикировками с российским постпредом Виталием Чуркиным, критикой политики России в отношении Сирии и Украины. Хейли заявила, что США никогда не сможет доверять Москве.

С сентября 2019 года постпредом США при ООН является Келли Крафт.

- Россия нам не друг, она использует каждую возможность, чтобы подорвать нас, - заверяла она.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации