В ФРГ планирует ввести комендантский час на зимние праздники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди возможных мер по борьбе с распространением коронавируса, которые обсуждает правительство ФРГ, есть и введение комендантского часа, в том числе, и в новогоднюю ночь. А это значит, что традиционные салюты и петарды будет запускать категорически запрещено.

Против введения комендантского часа выступил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Представитель Берлинского полицейского союза (GdP) Норберт Чиома заявил, что стражи порядка не в состоянии обеспечить чистое небо над головами горожан в новогоднюю ночь: полицейским не хватит ни сотрудников, ни транспорта для выполнения этого приказа. Чиома предложил вовсе запретить продажу пиротехники.

С ультимативным заявлением выступил управляющий директор Ассоциация пиротехнической промышленности (VPI) Клаус Гоцен: «Если в новогоднюю ночь людям запретят фейерверки, то пиротехническая индустрия может исчезнуть». Он пояснил, что производители продают 90% своей продукции за три дня до наступления Нового года. Запрет на продажу пиротехники приведет промышленность к банкротству. «Если это случится, то государство должно оказать нам помощь. Иначе в ближайшие годы салюта никто не увидит», - заявил Гоцен.