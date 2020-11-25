ФСБ ликвидировала опасную ячейку террористов, которые готовили взрывы в Москве

Задержание подозреваемых в терроризме.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Оперативники ФСБ России пресекли деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
- Участники террористической группы планировали совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе. Кроме того, целью деятельности ячейки являлось также вовлечение в ряды "Исламского государства" новых членов и финансирование терроризма, - сообщает ФСБ России.
Задержанные намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Уже после задержаний в рамках возбужденного уголовного дела на территории Владимирской области был установлен и задержан еще один участник группы - гражданин одной из стран Центральной Азии, который готовил бомбу.
- В съемной квартире радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами, а также иные предметы и документы, - отметили в ФСБ России.
Изъятое взрывное устройство.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Следователи продолжают изучать деятельность бандитов.
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