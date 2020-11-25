«У него пневмония»: Директор театра «Ленком» рассказал о самочувствии Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 25 ноября, утром в ленте новостей появилось сообщение: 86-летний народный артист России Александр Ширвиндт вместе со своей супругой госпитализирован с вирусной пневмонией.

Самочувствие художественного руководителя московского Театра Сатиры ухудшилось 23 ноября. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи обнаружила вирусную пневмонию и отвезла его в 52-ую больницу.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое, несколько дней Александр Ширвиндт проведёт в больнице, как и его жена Наталья Белоусова.

- Слава Богу, у него не тяжелое состояние. Я вчера разговаривал с Александром Анатольевичем по телефону. Он шутит в свойственной ему манере. Пишут неправду, что он в реанимации. Он лежит в палате, - рассказал kp.ru директор «Ленкома» Марк Варшавер. – Да, у него пневмония, она бывает почти всегда при ковиде. Я лежал в этой же 52-й больнице с коронавирусом в гораздо более тяжелом состоянии. К Ширвиндту уже приходила главврач Марьяна Анатольевна Лысенко. К нему там очень внимательно относятся. Его жена Наталья Николаевна тоже лечится вместе с ним. Так что все нормально.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Фото: Архив КП

Кто еще недавно переболел коронавирусом?

17 ноября умер режиссер Роман Виктюк. Он целый месяц лечился в больнице от коронавируса. Несколько месяцев назад вирусной пневмонией переболел Дмитрий Певцов. В ноябре в больнице лежал с ковидом композитор Виктор Дробыш. Коронавирус в тяжелой форме был у актера театра им.Вахтангова Владимира Симонова.

Среди актеров так много переболевших "короной", что это уже не сенсация, как было весной. Недавно относительно легко перенесла эту болезнь певица Земфира, актеры Анна Чиповская, Сергей Степанченко, Алика Смехова, Алиса Гребенщикова, Александр Молочников, Чулпан Хаматова и многие-многие другие… Если в театре спектакль заменен, перенесен, отменен (вся доска объявлений заполнена подобными сообщениями), значит кто-то из артистов заболел вероятнее всего ковидом. Когда заболевает один в многонаселенном спектакле, то и остальные, работающие с ним на сцене в тесном контакте, сразу оказываются в группе риска.

В октябре тяжело болел "короной" Вячеслав Манучаров, он вспоминает, что это было тяжело физически и морально. Гоша Куценко тоже перенес ковид в тяжелой форме. Под впечатлением от пережитого он сообщил у себя в инстаграме, что это самая коварная и тяжелая болезнь из всех, что приходилось переносить. А вот телеведущий Дмитрий Шепелев перенес коварную заразу бессимптомно. Просто узнал, когда проходил плановое обследование, что у него есть антитела к коронавирусу.

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