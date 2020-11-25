"Локомотив" сегодня будет играть против "Атлетико". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грозный мадридский "Атлетико" будет экзамновать московский "Локомотив". Команда Марко Николича после ярких домашних поединков с "Баварией" и "Атлетико" едет в Испанию. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Локомотив 25 ноября 2020.

Статистика личных встреч Атлетико - Локомотив имеет богатую историю. Команды много раз встречались в последнее время. Третий год подряд "Атлетико" приедут в Черкизово. И 4 последних матча неизменно за испанцами, но первая в истории игра этих команд в Кубке УЕФА осенью 2007 года завершилась вничью 3:3. Три недели назад в Москве матч завершился вничью 1:1. Сегодня - время ответного поединка.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Локомотив 25 ноября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Атлетико". Но мы будем болеть за "Локо". Но пока что же скорее всего испанцы одержат победу над москвичами. Любой другой итог станет сенсацией. За него и будем переживать.

Стартовые составы на игру Атлетико - Локомотив 25 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Атлетико - Локомотив начнется в 23:00 по московскому времени 25 ноября.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Атлетико можно будет посмотреть 25 ноября 2020, начиная с 23:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Мадриде вечером в среду, 25 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.