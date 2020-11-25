Отработанная ступень: готовит ли Запад преемника Навального в качестве лидера российской оппозиции?

Алексей Навальный со своей супругой Юлией Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Находящийся, по сообщению информированных источников, в процессе получения политического убежища в Германии известный российский блогер Алексей Навальный, представляет в настоящий момент крайне любопытный образчик натуральной «хромой утки». Не будучи в состоянии эффективно выстраивать и поддерживать сетку своих сторонников внутри России, он по сути стал заложником «гостеприимных» западных хозяев, которые столь спешно вывозили основателя ФБК из России под предлогом фейкового «отравления». Фактически Навальный находится в ситуации определенного перепутья, точки бифуркации, во время которой и должно определиться его будущее на ближайшие годы. И будущее это не сказать, чтобы было сильно радужным, поскольку закулисные кукловоды «берлинского пациента» кажется всерьез решили найти ему замену.

Для начала надо понять в чем причина смены лидерской парадигмы в стане российской оппозиции. Не секрет, что за время пребывания в фокусе медийного внимания вот уже на протяжении почти 10 лет Навальный, на самом деле, совершил довольно много ошибок и рассорился с большим пулом своих экс-сторонников. Можно вспомнить и его заигрывания с националистической тематикой, и годы пребывания в «Яблоке», и неоднократные скандалы с лояльными к нему журналистами, о которых Навальный разве что ноги не вытирал. Закономерно, что такой вождистский тип руководства приводил к постоянному «сливу» тех или иных проектов, запускаемых блогером, а также общественно-политических движений, в которых он принимал активное участие, в частности, протестов на Болотной и Сахарова.

Не меньший провал постиг и любимое детище Навального-Волкова в виде проекта «Умного голосования». По итогам УГ в региональные парламенты и местные представительные органы власти проходили кто угодно, но явно не сторонники либеральной идеи и поборники прав человека. На волне УГ проходят те же коммунисты, причем зачастую наиболее ортодоксальная часть из них, придерживающаяся откровенной сталинистской идеологии. Недаром подобные результаты УГ, продвигаемого Навальным, вызвали резкую отповедь известного либерального журналиста, главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который прямо завил о том, что несмотря ни на какое УГ, нельзя голосовать за людей, стоящих под знаменами Сталина.

Иностранным кураторам Навального, особенно после провала фантастически плохо подготовленной постановки с «отравлением» «Новичком» все яснее становилось понятным исчерпанность потенциала основателя ФБК и необходимости поиска ему какой-то замены. В этом связи, кажется, вполне обоснованным предположение о том, что именно с этими кадровыми процессами, которые наверняка сопровождаются «смотринами» новых кандидатов», и связана столь длительная задержка блогера в Германии. И одним из наиболее предпочтительных кандидатов конечно же является супруга Навального Юлия.

Судите сами: во-первых, при ее выдвижении закрывается определенный гендерный оппозиционный гештальт, который столь активно сейчас продвигается Западом. Во-вторых, она, в силу близости к «телу» Навального, может, по задумке кураторов, все-таки консолидировать какой-то актив – будучи при этом избавлена от токсичного багажа своего супруга. Достоверности этой версии добавляет и тот факт, что технология такого «семейного» структурного сдвига была отлично отработана Западом на примере Белоруссии, где изначальный оппонент властей, блогер Сергей Тихановский был грамотно подменен собственной женой Светланой. Да, стоявшие за ними иностранные силы в противостоянии с белорусскими властями проиграли, однако Тихановская смогла легитимизироваться в оппозиционной среде в качестве лидера. Собственно говоря, никто не может дать гарантию того, что подобный «трансфер» не готовиться в Германии под шумок разговоров о «лечении» Навального.