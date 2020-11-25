Принц Гарри и Меган Маркл потеряли ребенка

Уже почти год Принц Гарри и Меган Маркл ведут уединенный образ жизни, появляясь на публике только в формате интернет-конференций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга британского принца Гарри, Меган Маркл призналась, что недавно потеряла ребенка.

Выкидыш случился, когда она меняла подгузник своему сыну Арчи. Внезапно герцогиня Сассекская почувствовала сильную боль, после чего вместе с мужем поехала в больницу.

- Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка. Чтобы успокоить себя и его, я напевала колыбельную, – разоткровенничалась Маркл в своей колонке, которую она ведет для The New York Times.

Она также призналась, что она и Гарри долго плакали из-за потери.

В колонке Меган Маркл особенно отметила, что немногие женщины, перенесшие выкидыш, готовы говорить об этом. По ее мнению, тема выкидышей считается в современном обществе табу.

Герцогиня Сассекская считает, что люди должны делиться своими переживаниями, ведь это поможет душевному исцелению как отдельных людей, переживших подобные трагедии, так и общества в целом.

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