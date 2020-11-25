Диагноз без ошибок: как не «убить» организм антибиотиками

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Узнайте всё о своей крови

Часто в стремлении выиграть время врачи назначают антибактериальную терапию – в итоге эта мера оказывается излишней, и у пациента появляются серьезные побочные явления. В их числе: аллергические реакции, упадок сил, снижение иммунитета, расстройства кишечника и даже ожирение.

Резкое повышение температуры тела – обычный спутник острых заболеваний. Оно помогает заподозрить инфекцию, но не подскажет, вирусная она или бактериальная. Надежный способ правильно ответить на этот вопрос – клинический анализ крови.

Когда температура тела повышена, есть недомогание, слабость, кашель, насморк, а главный вопрос на повестке дня – «какой препарат мне пить?», оценка показателей крови поможет избежать неверного диагноза и осложнений, вызванных неправильной терапией.

Помогите врачу

Клинический анализ крови – самый главный помощник при постановке диагноза вирусных и бактериальных инфекций, который вместе с другими показателями поможет врачу назначить корректное лечение.

При диагностике бактериальных и вирусных инфекций важно знать общее количество лейкоцитов. Именно они защищают организм от вирусов и бактерий, и в зависимости от вида инфекции их количество в сыворотке крови отличается.

Так, при вирусной инфекции лейкоциты в основном снижены или остаются в норме – все зависит от природы вируса и индивидуальных особенностей организма. Вместе с этим увеличивается количество лимфоцитов и моноцитов, количество нейтрофилов падает ниже нормы, а скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в норме или незначительно повышена.

При бактериальной инфекции картина другая: значительно вырастает число лейкоцитов и нейтрофилов, скорость оседания эритроцитов выше. При этом количество лимфоцитов находится ниже нормы.

Несмотря на явную зависимость от типа инфекции, одного лишь клинического анализа крови не хватит для постановки правильного диагноза.

Другой важный показатель – С-реактивный белок (СРБ). Это один из маркеров бактериальной инфекции – он дает знать о наличии воспаления в организме на протяжении длительного времени.

Исследование американского ученого Джитина Томаса показало, что в 85 % случаев СРБ повышен у пациентов с бактериальной инфекцией, а не с вирусной.

У этого белка есть особенность – зафиксировать его высокие значения можно минимум через 12 часов от начала заболевания, а максимальных значений он достигает в промежуток от 48 до 72 часов.

Еще один показатель, который поможет отличить бактериальную инфекцию от вирусной – прокальцитонин (ПКТ). Если в течение 4-6 часов после появления первых симптомов заболевания ПКТ повышен, можете быть уверены – у вас бактериальная инфекция, потому что в 95 % случаев вирусы не способны повышать прокальцитонин.

Часто в рекомендациях появляется неспецифический показатель – скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Как правило, СОЭ повышается в поздние сроки острого периода заболевания, а иногда уже и при выздоровлении пациента, поэтому ориентироваться только на СОЭ не совсем корректно.

Доверьтесь профессионалам

Качественная лабораторная диагностика позволит узнать картину заболевания и избежать нежелательных осложнений, вызванных неправильной терапией.

Ежегодно более 900 000 пациентов доверяют дифференциальную оценку бактериальной и вирусной инфекции Лаборатории «Гемотест»:

– Клинический анализ крови (венозная или капиллярная кровь);

– С-реактивный белок;

– Прокальцитонин.