Где может начаться военный конфликт между США и Россией

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища во время отработки нормативов тактико-специальной подготовки. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Если вы меня сегодня спросите, где может начаться война между США Россией на море, я отвечу так - в заливе Петра Великого. Потому что состоявшееся на днях вторжение американского эсминца "Джон Маккейн" в территориальные воды РФ именно в этом районе создает все предпосылки для этого.

"КП" уже рассказывала, что после того, как американский боевой корабль перешел установленную там водную (считай - государственную) границу и углубился в российские воды аж на 2 километра, наш большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» потребовал от лазутчика убраться вон. Еще и грозно предупредил, что если он не уйдет, - будет таранить нарушителя.

И нарушитель смиренно выполнил требование.

Эсминец под многозвездным флагом был, по сути, изгнан из наших территориальных вод. Что и следовало из сообщения Минобороны РФ. Но самолюбивые американцы так не считают. Штаб Седьмого флота ВМС США огрызнулся: «Заявление России не соответствует действительности. Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории». Ну да ладно, скажем дипломатичнее: после предупреждения нашего противолодочника американский корабль сменил курс и ретировался. Сути ЧП это не меняет.

ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ АМЕРИКАНЕЦ?

Но что же заставило "Джона Маккейна" нагло залезть в залив Петра Великого?

Командование того же Седьмого флота объясняет: "Джон Маккейн» участвовал в операции по обеспечению свободы навигации (FONOP), которая позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии. Акция должна была показать, что США не признают залив Петра Великого частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического".

Американский эсминец "Джон Маккейн", выдворенный из территориальных вод России. Кадр из видео Минобороны РФ

Во как! Оказывается, американские адмиралы решили вот таким нахальным способом показать России - кто в заливе хозяин и под стволами корабельных орудий установить свои правила судоходства. Хотя споры о границах территориальных вод и о статусе того или иного водного пространства вообще-то решаются в международных судах, а не в американских военных штабах.

СПОРЫ ВОКРУГ ЗАЛИВА

А споры вокруг залива Петра Великого идут очень давно. И безрезультатно. Но это не значит, что окончательное слово в них принадлежит боевым кораблям, а не дипломатам.

США считают, что сначала СССР, а затем Россия попытались затребовать себе больше вод в этой зоне, чем на то имеют право по международным законам.

Россия же относит залив Петра Великого к своим территориям, поскольку она считает его «историческим заливом». И что это такое? С таким вопросом я обратился к доктору географических наук Александру Павлову. Вот - его ответ:

- Историческим заливом считается углубление части морского пространства в сухопутную территорию одного государства. Это пространство, независимо от ширины прохода, в силу исторически сложившихся условий, географического положения, является составной частью внутренних морских вод этого государства, на которые полностью распространяется его суверенитет. Все эти "параметры" мы имеем в заливе Петра Великого. Однако американцы так не считают. У них "свое видение" этого морского региона. Ну тогда давайте решать вопрос за столом переговоров, а не наводить друг на друга пушки кораблей... Кстати, с тех пор, как в 1984 году СССР объявил залив своими территориальными водами, никто не пытался эти границы нарушить. И вот вам эта провокация...

А вот как смотрит на проблему специалист по морскому праву Василий Гуцуляк:

- Да, еще во времена СССР залив Петра Великого был объявлен историческими водами Советского Союза. В соответствии с концепцией исторических вод, этот залив – не территориальное море, а внутренние воды нашего государства. Исходя из этой точки зрения, действия эсминца ВМС США «Джон Маккейн» являются нарушением, поскольку заход во внутренние воды страны противоречит нормам международного морского права. Но международного договора, который бы четко обозначил, что залив Петра Великого является историческими водами СССР и затем России – пока нет.

Во время учений сил поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Можно основываться лишь на сложившемся международно-правовом обычае. Это неписаное правило означает, что заявление СССР об объявлении залива своими историческими внутренними водами не вызвало возражений со стороны большинства стран, поэтому Советский Союз настоял на своем.

Сегодня большинство стран признают право России считать залив Петра Великого своими внутренними водами, но у США другая позиция. Но это опять-таки не дает американским военным кораблям никакого права нарушать нашу госграницу и и без разрешения входить в наши территориальные воды.

С ВОЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Константин Сивков, доктор военных наук:

- Я не исключаю даже вооруженного конфликта между США и Россией в том регионе.

Два километра — это очень много. Фактически при углублении в наши территориальные воды на такую глубину эсминец должен быть арестован. Это абсолютно законные действия со стороны любого государства, потому что подобная акция рассматривается как акт военной агрессии.

Цинизм с которым американское командование объявило, что оно в этой бухте собирается защищать свободы судоходства говорит о том, что эти провокации будут продолжаться.

Действия России в ответ на провокацию - законные: но, на мой взгляд, мягкие. В будущем нужно быть готовыми принимать и еще более решительные меры для пресечения подобного. Бухта Петра Великого имеет огромное значение для России. Во-первых, это самый большой залив Японского моря у российских берегов. Во-вторых, там расположена крупная российская военно-морская база. Появление американских кораблей вблизи этой базы несет серьезную угрозу для России.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Наш «Виноградов» готов был таранить американского «Маккейна», нарушившего границы России

Эсминец США залез на 2 километра в территориальные воды РФ (подробности)