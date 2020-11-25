"Ситуация на Украине идет к катастрофе": политолог из Киева прокомментировал громкое заявление Саакашвили

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Руководитель Исполкома реформ Украины при президенте Зеленском, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о "неизбежности" краха экономики Незалежной. Выступая на телеканале «Украина 24», он предположил, что страну ждет катастрофа, уже совсем скоро. По мнению грузинско-украинского политика, катастрофу эту может отсрочить (но не предотвратить) очередная подпитка от Международного валютного фонда (МВФ). Но отсрочить ненадолго. Как заявил экс-губернатор Одесской области, поскольку власти, по его мнению, «живут в параллельной реальности», то не видят или не хотят видеть, что немалому количеству украинских семей угрожает голод, а миллионам — безработица. Предпринимаемые правительством меры он назвал бессмысленными, поскольку они не соблюдаются. В общем, предупредил об апокалипсисе, при том рецептов по его предотвращению не дал.

«КП» обратилась за комментарием к главе Киевского центра политических исследований Михаилу Погребинскому.

- Саакашвили второй раз за погода дает апокалиптические прогнозы на будущее Украины в 2021-м году. Специалисты согласны с его выводами?

- Экономисты, которые работают в моем центре, имеют в целом такую же точку зрения - она схожа с заявлениями Саакашвили. Они считают, что если не будет очередного транша МВФ, то уже весной 2021-го года украинское государство просто не сможет гарантировать защищенные статьи бюджета.

- То есть пенсии и заплаты врачам, учителям и другим бюджетникам не выплатят?

- Да. Я не экономист и в детали процесса не вникал, но мне и так понятно, что страна находится в тяжелейшем экономическом положении. Я бы предположил, что, если миллиардный транш от МВФ и поступит, то все равно в следующем году ситуация критической будет так или иначе. Власть не управляет страной. Она совершает все новые и новые ошибки, практически каждый день.

- Но все же, если придут несколько миллиардов от МВФ...

- Они, вероятно, уйдут на погашение прежних долгов, а для украинских бюджетников положение не изменится в лучшую сторону.

- Что известно о действиях правительства, президента страны по разрешению этой ситуации, в частности, по погашению 17-миллиардов по внешним долгам, о чем еще летом с беспокойством писали европейские издания?

- Известно, что ответственные за это в кабинете министров есть. Назывался заместитель министра финансов, ответственный конкретно за данное направление. То, что слышали мы — это необходимость выработки схемы по срочной реструктуризации этих долгов.