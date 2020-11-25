Умер бывший муж тяжело больной Маргариты Тереховой

Георгий Гаврилов. Фото: kino-teatr.ru

Известие о смерти бывшего мужа актрисы Маргариты Тереховой потрясло его друзей и знакомых. Режиссер Георгий Гаврилов скончался в возрасте 60 лет в больнице. Причины смерти не указаны. Но в комментариях подписчики, обсуждая страшную новость, выказывают предположение, что их друга погубил коронавирус.

О смерти Георгия Гаврилова стало известно из его блога. Режиссер Ольга Нестерова, отвечая на вопрос актрисы Виолеты Стекольщиковой: "О Боже! Что случилось?", написала: "Ковид". Другая подписчица усопшего, Светлана Кленина, сообщила подробности: "На прошлой неделе в четверг мне сказали, что он лежит в больнице и не выходит на связь... И вот... Невозможно...".

Гаврилов снял более 170 клипов для Игоря Крутого, Лаймы Вайкуле, Дмитрия Маликова, Мэрайи Кери и многих других знаменитостей. Он был режиссером телесериалов "Шпионские игры", "Козленок в молоке".

Гаврилов является отцом Александра - сына ныне тяжело больной актрисы Маргариты Тереховой. Он был ее третьим мужем. "Рита была на 18 лет старше меня, мы познакомились на кинопробах. Свадьбу сыграли, когда Рита уже была беременна Сашей. Я очень хорошо помню, как принес его из роддома домой. Неделю боялся выпустить из рук".

Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Тереховой после рождения ребенка был серьезный стресс. Она не стала засиживаться в декретном отпуске. Театр и кино стали отнимать у нее много времени. "Я к тому моменту поступил на режиссерский во ВГИК. Мы отдалились и почувствовали себя не совсем нужными друг другу. Когда Саше исполнилось полтора года, она поехала с ним на юг, а вернувшись, предложила расстаться. Вместе мы были всего три года…", - цитирует режиссера "Экспресс газета".

По словам Гаврилова, бывшая жена не позволяла ему общаться с сыном. Однажды он пришел поздравить мальчика с днем рождения и застал в ее квартире Игоря Талькова, с которым у Тереховой случился роман. "Дверь мне открыл волосатый, с большим крестом на шее мужик в тренировочных штанах и майке. Я даже не сразу узнал в нем Игоря Талькова. Следом в коридор выбежал маленький Сашка. Но Игорь, отпихнув его назад в квартиру, вышел на лестничную площадку и прикрыл дверь. Была бы драка, но случайно вышел сосед и, узнав меня, затащил к себе...", - вспоминал Гаврилов.

Что касается Маргариты Тереховой, то 78-летняя актриса более 10 лет борется с болезнью Альцгеймера. Сейчас она прикована к постели. От прежней красавицы не осталось и следа - недуг страшно изменила артистку. "Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде. Не просто женщина не хотела бы, а уж великая актриса, которую все запомнили с экранов блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать", - рассказывал сын актрисы Александр. Она не узнает родных, ничего не видит и не говорит. Легендарная звезда фильма Андрея Тарковского "Зеркало" и культовой картины режиссера Яна Фрида "Собака на сене" сейчас находится словно в другом измерении. Подле постели Маргариты Борисовны круглосуточно дежурят две сиделки.