Университет 2035

Фото: Shutterstock

Чаще всего слушатели выбирают цифровой маркетинг, программирование и веб-дизайн.

Пандемия изменила восприятие онлайн-образования. Раньше, чтобы получить дополнительное профессиональное образование, нужно было инвестировать в это несколько месяцев, а то и лет, тратить на это либо несколько вечеров в течение рабочей недели, либо драгоценные выходные, которые хотелось провести с родными и близкими. А все ради того, чтобы получить бумажный документ, который доказывал бы наличие новых компетенций. Теперь же получать новые навыки и официальное подтверждение повышения квалификации можно удаленно. Не важно, где вы живете: в Москве рядом с Главным зданием МГУ или на Дальнем Востоке в сотнях километров от ближайшего города. А получить его можно не только в государственных или частных вузах, но и на специальных онлайн-платформах, в колледжах и у компаний-работодателей. Дополнительное образование котируется в крупных компаниях и может влиять как на развитие карьеры, так и на уровень дохода.

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ

Главная проблема всех обучающих онлайн-курсов – это коты в мешке. Реклама может обещать крутой интерактивный контент, поддержку преподавателя на каждом этапе, «доведение до результата» и прочее. Но внутри может оказаться лишь подборка видео, записанных на веб-камеру, а служба поддержки будет глухой к вопросам слушателей. Вот несколько рекомендаций, которые позволят выбрать подходящий курс и не попасться в маркетинговые ловушки.

- Посмотрите программу курса и методические материалы. Они должны быть достаточно подробными, чтобы можно было сделать вывод о том, чему будут учить на курсе.

- Почитайте информацию про авторов курса. Они должны быть признанными экспертами в своем деле или специалистами с большим опытом, а не ноунейм-блогерами (хотя и среди них наверняка есть хорошие преподаватели).

- Выбирайте курсы на профессиональных платформах-агрегаторах. Так выше вероятность, что курс окажется полезным. Посредники предъявляют дополнительные требования к авторам курсов, чтобы держать качество представленных материалов на уровне.

- Изучайте рейтинги и отзывы. Как и при выборе отеля, по ним можно примерно понять, что находится внутри курса и довольны ли им слушатели.

- Выбирайте лицензированные программы ДПО. По итогу обучения вам выдадут официальное удостоверение о повышении квалификации. Фраза «главное не диплом, а реальные навыки» в чем-то правильна, но наличие «бумажки» позволит вам пройти первый уровень отбора. Иначе ваше резюме могут просто проигнорировать.

КСТАТИ

Где искать проверенные онлайн-курсы

- Coursera.org

- Netology.ru

- Eldf.ru

- Skillbox.ru

- Skillfactory.ru

- Udemy.com

- Geekbrains.ru

СПРОС НА «ЦИФРОВЫХ» СОТРУДНИКОВ

Другой важный вопрос – чему учиться, чтобы повысить свою капитализацию на рынке труда?

Согласно данным исследования дистанционного рынка труда в ИТ Университета 2035, сделанного на основании данных вакансий HeadHunter, Superjob и Career.Habr, осенью 2020 года каждая третья вакансия была связана с программированием. Были востребованы программисты-разработчики со знанием языков: Java, C#, PHP, Kotlin, Python, Objective-C, Golang (Go), Ruby. Помимо специалистов со знанием конкретных языков программирования, в топ-50 самых востребованных попали вакансии аналитиков данных, специалистов службы поддержки, продуктовых аналитиков, системных администраторов, системных аналитиков, бизнес-аналитиков, инженеров технической поддержки, аналитиков CRM и продакт-менеджеров.

Помимо чистого программирования и разработки, «цифровые» навыки пригодятся и в других направлениях: промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и другие. Получить «цифровую» профессию бесплатно дает возможность государство в рамках проекта выдачи персональных цифровых сертификатов. В этом году более 30 тысяч россиян из 48 регионов страны получили возможность обучиться на одном из 426 курсов, которые предоставили российские вузы и образовательные платформы. По оценкам оператора программы Университета 2035, самые активные слушатели оказались в Татарстане, Нижегородской области и Башкирии.

– В этом году программа персональных цифровых сертификатов вызвала настоящий ажиотаж: было подано более 100 тысяч заявок на участие, конкурс был более 3 человек на «место». Это говорит о массовом желании людей двигаться в сторону цифрового развития или даже полноценного перехода в ИТ из других сфер. Самыми популярными оказались программы для начинающих. Дистанционное обучение в новых условиях стало нормой жизни, а короткие программы непрерывного развития – нормой профессиональной траектории развития, которая сломала связь «новая профессия – новые 5 лет в вузе», – говорит управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. – Нам также очень важно оценить возможный результат обучения – ту пользу, которую человек вынесет для себя после пройденного курса, каким будет следующий шаг человека в собственном развитии после этого образовательного импульса.

Олег Подольский управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035. Фото: Университет 2035

Согласно предварительному опросу среди участников программы персональных цифровых сертификатов, большинство из них хотят развить уже существующую карьеру или полностью сменить профессию. Такую мотивацию указали 39% и 38% заявителей соответственно. 17% хотят повысить уровень дохода благодаря новым навыкам, 4% – сохранить текущее рабочее место, и только менее 1% опрошенных идут на курсы для саморазвития и повышения квалификации.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ «ЦИФРОВЫЕ» НАВЫКИ

Если судить по второму потоку программы персональных цифровых сертификатов, то самым популярным направлением стал цифровой маркетинг и медиа: на курсы в этой категории зарегистрировались порядка 30% пользователей. Самые выбираемые программы – «Создание сайта на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга», «Основы SMM» и «Контент-маркетинг и продвижение в социальных сетях».

В пятерку самых востребованных направлений также вошли программирование и создание ИТ-продуктов, цифровой дизайн, большие данные и системное администрирование (подробнее – см. графику). Наиболее востребованными оказались программы для начинающих: «Основы программирования», «Введение в веб-разработку на языке JavaScript», «Тестировщик – самый простой вход в программирование», «Основы Python для анализа данных».

Среди программ цифрового дизайна по числу записавшихся лидируют «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные образовательные технологии», «Графический дизайн» и «Цифровой дизайн интерьера и моделирование окружающего пространства».