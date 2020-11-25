Корпоративное волонтерство в России учится помогать по-новому

Автор фото: Дмитрий ТУР

Бизнес, власть и представители волонтерских сообществ подведи итоги года, проанализировали развитие корпоративного волонтерства в стране и за рубежом, поделились опытом успешных проектов и попытались определить роль добровольчества в условиях пандемии.

Помогать по-новому учатся даже те компании, которые считаются лидерами корпоративного волонтерства. Среди них Норникель, который ежегодно организует социально-значимые акции. В начале этого года компании пришлось пересмотреть формат, но не оказаться от работы в этом направлении. Потому что, как отметила спикер форума, директор Департамента общественных связей Норникеля Татьяна Смирнова, «если существует системная многолетняя работа по корпоративной, социальной ответственности, грантовые и волонтерские программы, то единовременно все разрушить нельзя. Ситуация потребовала аккумулировать все силы и ресурсы, чтобы быстро перестроиться в том числе и в секторе социальной ответственности».

«Мы начали практически с первых дней помогать малому бизнесу с точки зрения обеспечения их средствами индивидуальной защиты, антисептиками, которые, как вы помните, было не достать, финансово помогали и предлагали свою помощь в отсрочке по платежам за коммунальные услуги. Норильский промышленный район, где находится наше производство, это удаленный регион со сложной логистикой, мы субсидируем малый и средний бизнес по доставке товаров. Аналогичная помощь была оказана и в других регионах присутствия компании», - отметила Смирнова.

Автор фото: Дмитрий ТУР

Компания Coca-Cola является одним из основателей системы корпоративного волонтерства в России, но и она столкнулась с трудностями пандемии. Директор по внешним связям и коммуникациям Ирина Архипова рассказала, что во время пандемии, когда встречи с подшефными организациями были невозможны, волонтеры обратились к информационным технологиям, как основному каналу коммуникации. И тогда именно диджитал-грамотности, технического обеспечения не хватало, например, для связи с воспитанниками интернатов, которым компания отказывает помощь. Поэтому в последнее время появилось понятие «интеллектуальное волонтерство». Это когда помощь оказывается не продуктами или вещами, а благотворительной организации помогают разработать сайт, маркетинговую стратегию, запустить приложение, обучают работе в диджитал-среде.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский привел в пример платформу, созданную совместно с фондом «Друзья». Фонды получают бесплатную помощь в области цифровых технологий, благотворители применяют свои знания, а компании развивают корпоративное волонтерство. Кстати, в компании существует практика по премированию сотрудников. Бонус за участие в волонтерских программах – 5 оплачиваемых выходных. К теме стимулирования обратился генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Проводимый опрос в социально-активных компаниях показал, что основным способом премирования сотрудников является вручение почетных грамот, на втором месте – доска почета, в том числе, и виртуальная на сайте организации, подарки и сувениры – на третьем месте. Эти способы активно используют для мотивации своих сотрудников. По данным ВЦИОМ в компаниях у 70% опрошенных представителей среднего и крупного бизнеса реализуются программы корпоративного волонтерства, у 37% они происходят на регулярной основе.

Самая большая награда для корпоративных волонтеров - это не материальное вознаграждение, ведь в основном участие в благих делах от компаний принимают взрослые, состоявшиеся люди, которым важнее видеть результат своего труда.

Директор департамента социальной политики «Норникель» Игорь Сухотин рассказал об экологическом марафоне «ПонесЛось!», который прошел уже в пятый раз и несмотря на пандемию собрал более 1000 участников из разных городов присутствия компании. Сотрудники могут получить грант на реализацию экологического проекта на своей территории. Игорь Сухотин рассказал об одном из таких кейсов. В прошлом году грант получил проект по благоустройству сквера Комсомольский в Мончегорске. Когда команда волонтеров придумали и реализовали проект, разрисовали стену, починили ступени, поменяли ограждения и установили скамейки, результат настолько понравился жителям, что некогда заброшенный сквер был признан одним из лучших арт-объектов по версии 2ГИС. Волонтеры не оставляют свой проект без внимания и в этом году организовывали субботники и работы по благоустройству.

Автор фото: Дмитрий ТУР

Успешные кейсы компаний становятся драйвером для развития местных инициатив, иногда именно они формируют инфраструктуру добровольчества на местах, особенно, это касается моно-городов и удаленных территорий. В этом году волонтерство стало частью Конституции России, а у корпоративного добровольчества появился свой профессиональный праздник. Благодаря работе общественных организаций, компаниям с развитой корпоративной культурой, благотворительными традициями в волонтерство приходят новые люди, которые имеют жизненный опыт, профессиональные знания, умеющие говорить с властью и бизнесом.

В рамках форума состоялось награждение победителей Шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» — 2020. Среди них: номинация «Социальное волонтерство» - РЖД, «Вклад в развитие корпоративного волонтерства» - Норникель, «Местные сообщества» - МТС, «Комплексный проект» - Еврохим, «За поддержку инициатив бизнеса по развитию корпоративного волонтерства» - НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и другие.