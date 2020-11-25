«Локомотив» должен бороться за выход в Лигу Европы с Зальцбургом»: Мостовой дал прогноз перед матчем «Локо» с «Атлетико»

Футболисты "Локомотива" празднуют забитый гол в игре с "Атлетико". Фото: REUTERS

Московский «Локомотив» постарается в очередной раз навязать борьбу гранду мирового футбола. На очереди ответная игра с «Атлетико». В первой встрече подопечные Марко Николича сумели добыть ничью у «матрасников», на сей раз задача усложняется выездом в Испанию и подъёмом духа команды Семионе после первой победы аргентинского специалиста над «Барселоной».

Экс-футболист и эксперт Александр Мостовой дал прогноз на будущий матч и рассказал, какое итоговое место в группе ждёт «Локомотив».

- Изначально мы говорили, что «Локомотиву» будет тяжелее всего из наших. Это естественно, ведь у них в группе «Бавария» и «Атлетико». И лишний раз мы в этом убедились. «Локо» героическими поступками сдерживал эти гранды. Но всё равно, мы изначально и отводили им третье место.

Александр Мостовой. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Конечно, «Атлетико» при домашней обстановке должен «Локомотив» обыгрывать. Скорее, 1:0, 2:0. Середина и защита «Атлетико», мы знаем, всегда в порядке. «Барселоне» навязали свою вязкую игру, «Барса» ничего не смогла сделать с ними. Исключение - матч с «Баварией». Я до сих пор понять не могу, что там произошло.

«Локомотиву», конечно, стоит попробовать сыграть так, как они сыграли в Москве, ничего страшного в этом нет. Ставь десять человек сзади, играй на отбивание, вырывать мячи, грызть и искать шанс в контратаках. Не нужно думать о том, чтоб бежать в атаку четверо, мяч держать. Тупо играть так, как многие команды заведомо слабее.

«Локомотив» должен бороться за выход в Лигу Европы с Зальцбургом, - сказал Мостовой.

Мы попросили прокомментировать Мостового такую разницу в игре «железнодорожников» в Лиге Чемпионов и чемпионате России. Героические сражения с европейских полей сменяется поражениями и восьмым местом в Российской Премьер-Лиге. «Царь» рассказал, что дело в уровне соперников и стиле игры.

- Почему в РПЛ у хорошо играющего в ЛЧ «Локомотива» 8 место? Приезжает играть «Бавария». Ты понимаешь, что нужно сзади постоять и пять не получить. А в РПЛ ты играешь против «Уфы». И что, ты будешь также стоять? Нет, постараешься играть в свою игру, потому что чувствуешь, что ты сильней. А то, что они растеряли очки, они и растеряли их потому что у них Лига Чемпионов. Они нагрузились, их повалтузили, отгрузили, травмы, продажа Миранчука. Поэтому «Локомотив» находится на месте, непривычном для них. Но на то есть объективные причины.