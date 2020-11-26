Мнимого «главного фармаколога» разоблачили в суде

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Совсем недавно мы писали, что по интернету то и дело гуляют фейки о том, что этот препарат якобы вызывает мужское бесплодие. Казалось бы, с точки зрения здравомыслящего человека, это полный бред: при чем тут ОРВИ и бесплодие? Но, когда «шок-контент» от человека, представляющегося высокопоставленным медиком или фармацевтом, волей-неволей немного засомневаешься.

Так, 28 января этого года доцент ФГБОУ ВО СПбПМУ Александр Хаджидис дал интервью сетевому изданию «Доктор Питер», представившись «главным клиническим фармакологом Санкт-Петербурга». Только вот такой должности, согласно данным Минздрава России, не существует. И производитель «Кагоцела» компания «НИАРМЕДИК ФАРМА» доказала это в питерском арбитраже.

А главное, суд признал, что целый ряд утверждений о препарате спикера и автора публикации, которые были привлечены в качестве ответчиков по данному иску, не соответствуют действительности и порочат репутацию истца.

В частности, судом было установлено, что вещество «госсипол», которому интернет-слухи и приписывают противозачаточные свойства, не является МНН «Кагоцела» и не входит в его состав.

«Действующее вещество «Кагоцела» – это молекула с принципиально другой формулой и, соответственно, отличающимися от госсипола свойствами. Эта информация публична и очевидна для любого специалиста, который постарается разобраться в данном вопросе», – поясняют в компании, добавляя, что «его безопасность доказана многочисленными, глубокими регистрационными клиническими исследованиями, а также долгосрочными наблюдательными клиническими исследованиями».

Кроме того, суд подтвердил, что препарат «Кагоцел» никогда не использовался в качестве противозачаточного средства и какого-либо воздействия использования препарата «Кагоцел» на репродуктивную функцию организма человека не установлено.

Соответственно, авторов материала обязали удалить не соответствующие действительности сведения о препарате и статусе Александра Хаджидиса как «главного клинического фармаколога Санкт-Петербурга», а также опубликовать опровержение.

Комментируя решение суда, в «НИАРМЕДИК ФАРМА» отметили: «Мы рады, что суд услышал наши доводы и вынес справедливое решение. Наша главная цель достигнута – нам удалось защитить право потребителей на получение достоверной медицинской информации, в том числе о препарате «Кагоцел».

Напомним, что ранее отсутствие побочных эффектов и безопасность «Кагоцела» подтвердили в Росздравнадзоре и Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В официальном ответе Росздравнадзора на запрос о безопасности препарата говорится, что «согласно данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора в период с 1 января 2018 г. по 9 января 2020 г. сообщений о нежелательных реакциях на указанный лекарственный препарат, достоверно связанных с его применением, оказывающих негативное влияние на соотношение пользы и риска их использования, служащих основанием для отмены или приостановления государственной регистрации, в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало».

Минздрав России в ответ на поступивший в ведомство депутатский запрос также давал разъяснение о том, что действующее вещество «Кагоцела» госсиполом не является, при этом препарат давно доказал свою безопасность и эффективность.