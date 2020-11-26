Чудовища на фасадах Москвы: вдова Владимира Этуша пыталась разобраться, почему на мемориальных досках великие актеры не похожи на самих себя

22-летний студент Филипп Трушников по собственной инициативе сделал мемориальную доску Владимиру Этушу Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Почему нашим скульпторам с таким трудом дается портретное сходство? В Москве практически на каждом доме можно найти мемориальную доску. Но редко когда удаётся узнать хоть кого-то. Чаще запечатленный на доске, похож на свой прообраз не более чем неандерталец на гостинице «Пекин» на шахтера.

Писательница Ольга Белан как-то сказала, что самое страшное из увиденного ей в жизни - это мемориальная доска певице Валентине Толкуновой, где вместо красавицы Толкуновой изображена «доярка из Нахапетовки».

Честно говоря, я никогда в жизни не видел доярок из Нахапетовки, но не удивился непохожести, ведь автор изваяния - Григорий Потоцкий, тот самый человек, кто приделал Есенину моржовые ласты.

Нелюбима народом и доска Евгению Веснику.

- Неопытные скульпторы не учли искажение пропорций, - говорит историк Михаил Коробко. - Если смотреть снизу, лицо раздувается, Весник становится похожим на хряка, а стопка книг у него за плечами приобретает сходство с попугаем. Правда, если отойти подальше, то пропорции более или менее выравниваются.

Абсолютно непохожа на себя и Людмила Зыкина («лепили по образу продавщицы винного магазина», - полагает Ольга Белан).

Когда журналисты одного телеканала встали возле доски Михаила Ульянова и, закрыв имя, опрашивали народ, кто это, прохожие опознавали Ланового либо Любшина.

За излишнюю морщинистость «будто только что из шахты», критикуют образ Юрия Яковлева. В Муслиме Магомаеве признают похожей только бабочку.

Скандалом в соцсетях ознаменовалась мемориальная доска Алексею Баталову. Скульпторы умудрились поместить на доску невпихуемое: и журавлей, и Оскара, и стопки книг, и церковь, и ВГИК, и киноленты… На фоне всего этого добра несколько теряется некий человек, напоминающий торсом Шварценнегера и не напоминающий лицом Баталова.

Доску ругают кто во что горазд, например, режиссер Алексей Катаев сравнил изделие эстетическим позором в стиле сувениров в ЦУМе. Мне же для полноты образа не хватило зубной щетки, соседского кота, тапочек, тарелки борща и самовара из фильма «Москва слезам не верит».

Может ли быть доска похожей?

Как признают в кулуарных беседах сами ваятели и художники, последним мастером этого жанра был Михаил Переяславец, ушедший из жизни в августе 2020. «После смерти Переяславца у нас с досками, мягко говоря, стало не очень», - отметил спикер, пожелавший остаться неизвестным.

Когда Елена Этуш занялась подготовкой мемориальной доски своего мужа, вахтанговцы так и сказали: "Ну, Лен, ты только не расстраивайся: доска, дело такое, если будет похож процентов на сорок - считай, крупно повезло".

- Изучив вопрос и посмотрев все, что можно, я поняла: они правы и, видимо, «похоже» сделать невозможно, - призналась Елена Этуш. Женщина сделала вывод, что доска - это нечто абстрактно-условное.

Таким абстрактно-условным изделием стала первая доска Владимиру Абрамовичу. Один известный мастер изваял некий пиджак с воображаемой телефонной трубкой в руке. Возможно, этому и было бы суждено висеть на фасаде дома в Гранатном переулке, если бы не случай.

22-летний студент Филипп Трушников по собственной инициативе сделал другую мемориальную доску.

Елена посмотрела - и очень удивилась. Вопреки уверениям в том, что портретное сходство невозможно, Владимир Абрамович получился не просто очень похожим, а как живым. Те же руки с длинными пальцами, те же ушки - небольшие, даже с возрастом не превратившиеся в лопухи. То же лукавое выражение лица. Снимая под разными углами, Елена убеждалась, что лицо Этуша меняется.

- А при отливке из металла лицо не изменится? - осторожно спросила женщина.

- Конечно, нет! - уверенно ответил юноша.

«Я нашла гения», - написала Елена в фейсбуке. Тогда она еще не знала, какой ушат холодной воды заготовило для нее и для Филиппа профессиональное сообщество.

Во время защиты дипломного проекта, в качестве которого Филипп представил доску, разразился скандал.

Если вам кажется, что Этуш - не верьте глазам своим

И я там был. Работа Филиппа, выставленная в зале для защит, выделялась среди прочих дипломов, как памятник Пушкину среди имбирных человечков.

Мастера казались лояльными. Хвалили все подряд, разве что сетовали: вот, мол, в профессии почти никого не остается, зачем мы учим, если все уходят и теде и тепе.

В общем, я не сомневался, что у Трушина случится триумф. Мало того что вылепил похоже, так еще и парень в профессии. Ну какой студент может похвастаться такими серьезными заказами на заре карьеры?

Однако благожелательный тон критики резко сменился, когда пришла очередь защиты Филиппа.

Сначала на Трушина принялся ругаться скульптор Цигаль. Потом последовало соло Андрея Балашова.

Если коротко, то мемориальную доску назвали «помойкой», которую Трушин «втюхал» глупой вдове.

- Ты понимаешь, что уши тут не растут? - спрашивал один.

- А рука? Ты отрезал ее и прикрыл тряпочкой, - глумился другой.

- Бездна вкуса! - иронически воздымал ладони третий.

Не берусь судить, может, и правда уши и рука растут из запрещенных мест. Но когда комиссия сказала, что Этуш не похож на Этуша и посоветовала выпускнику поменьше слушать разных вдов, даже мне стало обидно.

- А мне-то как! Я еле сдержалась, чтобы не возразить, - вспоминает Елена Этуш. - Как же непохож? Да и кого слушать Филиппу, если я, жена Владимира Абрамовича, должна подписывать специальную бумагу, заверяющую сходство.

За диплом влепили трояк с натяжкой.

Студенты молча расступились перед Филиппом, и, кажется, единственная, кто поддержал тогда парня, была Этуш.

Цигаль, ты не прав

Время показало, что вдова была права. Когда 13 ноября 2020 года состоялось открытие доски, собравшиеся ахнули. Даже скупая на похвалу Ирина Купченко сказала: «Прекрасная доска». А уж прохожие - те фотографировали и радовались, что наконец-то узнают любимого артиста. Доску одобрил и суровый кинокритик Вячеслав Шмыров, до открытия, скорее, стоявший на позиции «не слушать разных вдов». А контакты молодого скульптора запросили родственники Олега Даля и представители Фаины Раневской.

Все бы хорошо, но, как говорится, осадочек остался. Почему то, что понравилось нам, любителям, так глубоко не понравилось профессионалам?

- Потому что я работаю в жанре реализм, - объяснил Трушин. - Сейчас реализм не в чести и тех, кто работает в этом жанре, обвиняют в "шиловщине". А я люблю реализм и считаю, что искусство в этом жанре должно принадлежать народу. То есть сам народ решает, что удалось, а что нет.

Художница Екатерина Соколова придерживается другой точки зрения. По ее мнению, скульпторов возмутило то, что Трушин представил на защиту коммерческую работу:

- В наших кругах это считается крайне неприличным и оскорбительным. Автора просили не дразнить гусей и не выставлять доску. Он решил сделать по-своему и получил сполна.

Поскольку я сам заканчивал творческий вуз, то охотно верю в эту версию. Такой вот парадокс. В то время как все вузы борются за то, чтобы их специалисты были востребованы на рынке, творческие институции к мирской славе и успеху относятся с негодованием и брезгливостью. Мол, настоящий выпускник должен делать "высокое искусство"

Но ведь кто-то должен делать и утилитарную работу. Например, мемориальные доски. И делать так, чтобы это было качественно и похоже.

Зачем унижать парня, качественно выполнившего задачу, с которой справится не всякий преподаватель - я так и не понял.

Но молодые выпускники из тех, что получили отличные баллы и промолчали во время инквизиции над Трушиным, признают, что хотели бы оказаться на месте Филиппа. Пока молодой человек с тройкой в дипломе делает мемориальные доски, отличники этого года либо сидят без работы, либо устроились «неграми» к известным скульпторам и ваятелям.

Илья Комов, художник, сын известного советского скульптора Олега Комова:

- Трушин умеет делать похоже, но в пластике, мягко говоря, достоинств не видно совсем, и впридачу у скульптора катастрофа с художественным вкусом. В доске это не бросается в глаза, а вот в фигурах в полный рост это заметно. Получаются муляжи, а не скульптура. Доска получилась самым неужасным из творчества Филиппа. Видимо, коллеги, зная его давно, оценили творчество в целом и поставили заслуженный трояк.

Елена Этуш, вдова Владимира Этуша:

- Меня удивляет, что во всей этой истории власти повели себя безукоризненно и куда порядочнее, чем профессиональное сообщество.

Чиновники, которые встретились на моем пути, ни разу не вставили палки в колеса, а вот поддержка была во всём. Даже комиссия собиралась два раза, и члены комиссии, увидев, что доска, сделанная Трушиным, похожа, не сказали ни слова против, только обрадовались.

Хочу поимённо назвать этих замечательных людей: Антон Курносов, Сергей Мирзоян, Юлия Логинова. Также хочу выразить благодарность Салавату Щербакову, который поддержал нас с самого начала.

И не могу не сказать спасибо Александру Кибовскому (руководитель столичного департамента Культуры - ред.) и мэру Москвы Сергею Собянину за помощь в софинансировании нашего проекта.

Спасибо вам! Низко кланяюсь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Этуш в бронзе как живой

13 ноября на фасаде знаменитого дома-утюга на углу Спиридоновки и Гранатного переулка прошло торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР (подробности).