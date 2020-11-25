Доставка Яндекс Go привезет заказ в точное время

Сидеть в офисе лишний час после работы или ждать полдня дома, чтобы получить заказ из интернет-магазина, многим неудобно. «Яндекс» решил сделать так, чтобы пользователь сам мог выбирать, когда лучше встретиться с курьером. Разработчики добавили новый формат доставки — «по клику».

Работает она так: вы делаете заказ в интернет-магазине, сначала он приезжает в ближайшую к вашему адресу Яндекс.Лавку. Когда это произойдет, вам придет уведомление на телефон. Затем в любое удобное для вас время с помощью пары кликов вы сможете вызвать пешего курьера. Он принесет заказ всего за 15-20 минут.

Многие интернет-площадки доставляют заказ по принципу «привезем товары в первой половине дня, после обеда или вечером». А в который час, никто не знает. Пока не получишь заказ, по другим делам лучше не отлучаться. Доставка Яндекс Go «по клику» позволяет более свободно планировать свой день.

К своему заказу при необходимости пользователь сможет добавить продукты. Перед тем как нажать «Доставить», вы можете быстро дополнить заказ необходимыми позициями из Яндекс.Лавки. Вспомнили, что молоко или хлеб заканчивается, пару кликов — и их вам привезут свежими вместе с теми товарами, которые вы заказывали из интернет-магазина.

Новая система оформления доставки пока что работает в Москве и распространяется на товары из Яндекс.Маркета. Но в планах разработчиков увеличивать масштабы, чтобы в будущем доставку по клику можно было заказать из разных интернет-магазинов по всей России.