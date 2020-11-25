Плюс 10 дней к отпуску или лучше деньгами: как будут спасать замученных удаленкой работников

Пандемия и массовый переход работников на удаленку для многих изменил режим рабочего дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме хотят изменить Трудовой кодекс с учетом новых реалий и прислушиваются к рекомендациям «Комсомолки»

Пандемия и массовый переход работников на удаленку для многих изменил режим рабочего дня. Когда-то мы сочувственно слушали сообщения миграционных служб об очередном подпольном цехе с вьетнамским или китайскими работницам. Они неделями не выходили из какого-то подвала, где у них стоял швейный станок, рядом матрас, чтобы свалиться в сон, когда уже нет сил работать, ну и обеденный столик для доширака с кипятком. Теперь примерно в таком же режиме трудятся многие отправленные на удаленку.

- Если при работе в офисе было все достаточно понятно — сделал или не сделал то, что нужно, но нобщеступил конец рабочего дня и работник идет домой, то сейчас у многих отправленных на удаленку рабочий день длится, на сколько здоровья хватит, - сказал «КП» вице-президент Конфедерации труда России депутат Олег Шеин.

По словам депутата, в весеннюю сессию предполагается внести в Трудовой кодекс изменения, в том числе и касающиеся урегулирования вопросов использования ненормированного рабочего времени. Депутаты планируют ввести дополнительные компенсации тем, кто работает в таком режиме.

- Возможностей компенсации две — либо доплата, либо дополнительные дни отпуска, — продолжил Шеин. - Организовать доплату сложно, поскольку работодатель всегда может нивелировать эти доплаты — через снижение премий, например. Так что, скорее всего, будут дополнительные дни — пока обсуждается 10-12 дней к отпуску.

Сейчас трудовое законодательство гласит, что ненормированный рабочий день - это особый режим, при котором работники могут время от времени трудиться дольше установленной продолжительности рабочего времени. Кому работать в таком режиме - определяется коллективным договором. А компенсация — дополнительно 3 дня к отпуску.

- Но предвижу сложности, - говорит депутат. - Дело в том, что с переходом на удаленку ненормированный график получается и у тех, у кого это не прописано в трудовом договоре. Но не факт, что работодатель согласится это признать.

- Может, тогда всех, кто работает на удаленке большую часть рабочего времени, признавать работающими в ненормированном режиме? Понятный такой маркер...

- Кстати, очень хорошая мысль, спасибо, мы это обсудим.

По словам депутата, нужно бороться с переработками.

- Переработки — это путь к безработице. Когда один человек занят сверх нормы, для другого нет фронта работ, и он не может трудоустроиться. На первый взгляд, такой режим дает возможность хорошо зарабатывать тем, кто сохранил за собой рабочее место. Но на самом деле безработица — это фактор снижения зарплаты. Потому что любому можно будет сказать: не нравится зарплата — на твое место есть много желающих.

Ранее о необходимости урегулировать понятие ненормированного рабочего дня говорил Дмитрий Медведев.