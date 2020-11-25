Генпрокуратура России просит Польшу предоставить расшифровку разговора братьев Качиньских

Самолет польского президента Леха Качиньского ТУ-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генпрокуратура России направила в Польшу официальный запрос о правовой помощи по делу о крушении польского президентского самолета Ту-154М в 2010 г. под Смоленском. Поводом к этому послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу о крушении польского президентского самолета Ту-154М 10 апреля 2010 г. под Смоленском.

- Так, по данным журналистов одного из местных изданий, погибший президент Польши и его брат – Ярослав Качиньский – говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета. С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора, - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Между тем, у Следственного комитета России не остается сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах.

- Все собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости. Подтверждением тому являются многочисленные судебные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты борта «Ту-154М»; осмотры места происшествия, проводимые, в том числе с польскими коллегами допросы свидетелей и комплекс других следственных действий, - отметила в свою очередь официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что это уголовное дело, материалы которого насчитывают более 800 томов, вел опытный следователь СК россии Михаил Гуревич. Он же расследовал трагедию во Внуково, в которой погиб глава французской нефтяной компании Кристоф де Маржери.

- Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании, - отметила Петренко.

Напомним, 10 апреля 2010 года, под Смоленском разбился "борт №1" Республики Польша. При крушении Ту-154М погибли 96 человек, в том числе — президент Польши Лех Качиньский с супругой и целой группой высокопоставленных военных и политиков, которые летели в Россию с неофициальным визитом на мероприятия посвященные годовщине катынской трагедии.

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