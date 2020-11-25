В Санкт-Петербурге открылся центр цифровых технологий для школьников

Новый учебный центр поможет подросткам изучить робототехнику, промышленный и инженерный дизайн, прототипирование, электронику и другие востребованные инженерные специальности.

Новый центр притяжения для юных технических гениев поможет разобраться в предметах, которые в обычных школах пока не преподают. «Техноспейс» оборудован всей необходимой для этого техникой — 3D-принтерами, конструкторскими и слесарно-монтажными наборами, трехмерными сканерами, фото- и видеокамерами. Это важная часть обучения в «Техноспейсе», который не только дает теоретическую базу, но и позволяет попробовать интересующие специальности на практике.

Ученики «Техноспейса» уже с 4 класса смогут постигать азы инженерного и промышленного дизайна, мобильную робототехнику, электронику и другие цифровые дисциплины. Также школьников познакомят с прототипированием — одним из самых быстроразвивающихся и перспективных инженерных направлений. Оно включает в себя изучение 3D-моделирования и сканирования. Начиная с 8 класса, школьники смогут также познакомиться с курсом «строительство и урбанистика», на котором доступно и интересно расскажут об истории мировой архитектуры, трендах развития городских агломераций и, конечно, познакомят с новыми технологиями проектирования и строительства.

По словам представителей фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело», главная задача проекта — помочь детям как можно раньше определиться с выбором будущей профессии, а также обучить школьников технологическим специальностям не только на начальном и базовом уровнях, но и помочь в изучении углубленной программы.

Это уже второй «Техноспейс» в России. Первый был открыт фондом «Вольное Дело» летом прошлого года в Краснодарском крае и уже показал прекрасные результаты: его ученик, 13-летний Роман Алтухов занял первое место во всероссийском фестивале «Робофест». Он победил в соревновании «Инженерный проект», продемонстрировав жюри собственную разработку для агропромышленной отрасли. В планах фонда — создание целой сети «Техноспейсов» по всей стране. Следующими погрузиться в мир современных технологий смогут школьники из Нижнего Новгорода!

В фонде подчеркивают, что создание таких учебных центров — только часть масштабной и системной работы, направленной на подготовку для страны квалифицированных инженерных кадров. Один из крупнейших проектов фонда в этой области — академический лицей с углубленным изучением естественных и точных наук. Лицей построен на родине Олега Дерипаски — в Усть-Лабинске — и будет бесплатно обучать талантливых детей со всей России. Миссия лицея — дать способным школьникам из регионов образование по международным стандартам и сформировать будущую научно-техническую элиту нашей страны.