В борьбе за здоровье не все средства хороши

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Сегодня наблюдается подъем сезонных респираторных заболеваний. Лидируют риновирусы и аденовирусы разной степени тяжести, активен и новый коронавирус. А вот грипп эксперты здравоохранения ожидают ближе к весне. Поэтому еще есть время подготовиться к встрече с невидимым врагом и сделать прививку.

Болезнь приходит тогда, когда ее совсем не ждем. И население всеми способами пытается защититься и вылечиться. Выпадать из привычной жизни на неделю-другую совсем не хочется, поэтому люди используют все проверенные и модные методы лечения и профилактики.

Иммунитет нужно беречь

Иммунная система организма начинает формироваться на 20 - 28-й неделе беременности. В течение жизни она борется с вирусами, микробами, бактериями. И каждый из этих патогенов оставляет след на иммунитете, постепенно он ослабевает, и человек начинает чаще болеть. Высокая утомляемость, вялость, сонливость, депрессивное состояние, отсутствие положительных эмоций - признаки истощенного иммунитета. В таком состоянии человек подвержен различным заболеваниям, возможно, с осложнениями. Поэтому укреплять иммунитет нужно обязательно! Здесь на помощь приходят спорт, полноценный сон и правильное питание.

Не стоит антибиотиками лечить обычный насморк

Если недуг все же сразил вас, то обильное питье поможет организму справиться с чужеродными агентами. Теплые напитки: липовый чай, морс, молоко с медом и малиновым вареньем, вода с ломтиком лимона - отличные жаропонижающие средства. А вот знаменитый на весь мир рецепт «водка с перцем», наоборот, ухудшает состояние: нагружает печень и ослабляет защитные функции организма.

Баня, ингаляции над картошкой, употребление лука и чеснока - веками проверенные средства, однако людям с хроническими заболеваниями подобные средства могут и навредить. Поэтому во избежание осложнений лучше обратиться к специалисту. Только врач назначит безопасное и эффективное лечение.

О том, что делать после того, как появились первые симптомы болезни, нам рассказала профессор кафедры пульмонологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М.Сеченова, д. м. н. Наталья Распопина:

- С учетом нынешней ситуации, если нет респираторных симптомов (насморк, боль в горле), температура не снижается парацетамолом, есть сильная головная боль и слабость, нарушено обоняние, необходимо исключить новую коронавирусную инфекцию и не заниматься самолечением. В остальных случаях начните прием противовирусных препаратов иммуномодуляторов, например Эргоферона, и традиционных народных средств (чай с липой, малиной и медом, отвар солодки и шиповника). Конечно, если на 2 - 3 й день не наступает улучшения состояния, необходима консультация врача, и, учитывая эпидемиологическую обстановку, стоит снова подумать о COVID 19. Увы, но инфекция эта серьезная, и время лучше не упускать. Но начинать лечить антибиотиками любую повышенную температуру и насморк не стоит.

Здоровье зависит от наших привычек

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» - эти строчки из знаменитой песни в советское время знала вся страна. И строго соблюдала рекомендацию. Самые банальные советы сегодня звучат по-иному: чаще мойте руки, промывайте нос, гуляйте на свежем воздухе, проветривайте квартиру, избегайте массового скопления людей, занимайтесь спортом и правильно питайтесь. Будьте здоровы!