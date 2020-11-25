Николай Валуев: Переболел коронавирусом. Есть антитела. Возвращаюсь к работе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Сдаем тест каждую неделю»

- Здравствуйте! У нас в гостях Николай Сергеевич Валуев, наш большой друг, депутат Государственный Думы, чемпион мира по боксу. Здравствуйте, Николай Сергеевич!

- Добрый вечер, главное – добрый! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давно не был в «Комсомольской правде». Этому были объективные причины. Природа циклична, мы возвращаемся. Я очень рад этому. Пусть онлайн, незримо, надеюсь, все будет хорошо.

- Этот онлайн намного лучше, чем у многих онлайн. Вы хотя бы приехали к нам в студию.

- Да, но это «благодаря» тому, что у меня есть определенное время. Мы, депутаты, сдаем тест на коронавирус практически каждую неделю, а за эти выходные я их сдал почти три раза. И при этом я еще имел на руках сданный тест, который показывает, что у меня антитела. И сегодня в Госдуме, несмотря на это все, мы сдали еще один тест, чтобы завтра работать, как положено.

- У вас антитела. Это значит, что вы переболели?

- Да, я переболел не так давно, всего лишь третья неделя пошла, поэтому даже еще не пришло время, точное количество антител узнать. Но они точно есть. Предварительно смотрели. Но это не расслабляет. В Госдуме есть депутаты, которые по второму разу заболели. Реально заразившиеся и болевшие весной, они переболели уже осенью. Такая липкая история. Поэтому не надо обольщаться, не надо снимать маску. Я даже снялся в небольшой социальной рекламе, которая направлена на то, чтобы мы думали не только о себе, но и окружающих. Маска, по моему глубокому убеждению, это, скорее, не спасение от коронавируса, а спасение тех, кто вокруг. По той простой причине, что человек не всегда замечает симптомы, когда уже является носителем и распространителем вируса. А когда он уже чувствует, что ему нужно к врачу, мягко говоря, уже поздно он, если ходил без маски, то уже мог заразить большое количество окружающих. Вот об этом надо помнить. И, безусловно, маски бывают разные. С той или иной долей вероятности они все равно защищают нас от коронавируса, но он еще имеет способность проникать через слизистую глаз. И, конечно, нельзя забывать о дезинфекции рук. Это очень важно.

- Как вы перенесли болезнь?

- Легко. Симптомы были, голова болела, причем, семья вся переболела. Когда я узнал, что человек, с которым я контактировал, уже испытал ночное повышение температуры ночное, я сразу сел в машину в Москве и поехал в Петербург. Я просто знал, что если буду болеть в Москве, то мне будет неудобно, а в Петербурге я в бане мог закрыться, а еду через окошко жена бы передавала. Но оказалось, что мой сын тоже подхватил коронавирус, заразил жену. И они заболели. Они уже знали об этом, сдали тест. Состояние головной боли у них было, буквально на утро я уже знал, что и мой друг заболел. И что Гриша и Галя болеют. И мне нужно было только дождаться, когда выявят коронавирус и во мне. Я сразу поехал и сдал тест, который показал отрицательный результат. Но через два и у меня появились головные боли и следующий тест уже был положительным.

Для того, чтобы вирус ушел, понадобилось три недели, после чего я смог вернуться к работе. Первое время даже в онлайн режиме работать было тяжело. Головная боль не давала мне возможности полноценно участвовать в онлайн-конференциях, в общении с избирателями. Была пауза, когда хотелось только спасть. Температура и всего остального не было. Мы выходили у себя во двор, гуляли. А младшие дети, в принципе, не захотели болеть. К ним не прилепился даже.

- И слава богу. А можно подробнее про работу в условиях карантина? Как Госдума работает в это время? У вас же на это время попала, наверное, региональная неделя?

- Все попадало. И регионалки попадали, ведь Госдума не прекращала работать ни в весеннюю сессию, ни в осеннюю. Коллег просто больше заболело. Кто-то личился дома, амбулаторно, кто-то стационарно. Прилично очень испугали нас. Умерли коллеги. По-разному на всех он повлиял.

Мы сравнительно легко перенесли это заболевание, но некоторые попали в реанимацию. Увы, были у нас и смертельные случаи.

«Работаем по удаленке»

- Что касается региональной недели, то мы наладили обращения он-лайн.

Конечно, не у всех есть возможность или желание обращаться с техникой, даже имея смартфон. И мы решили объяснять, как закачивается программа, их много сейчас. И я теперь вижу все обращения избирателей в своем компьютере.

- Работает такая схема?

- Я уверен, что она будет работать. Уже работает. По удаленке уже прошло несколько форумов и онлайн конференций, где присутствовали все регионы. Таким образом мы сейчас обсуждаем и законопроекты, и различные нормативные акты.

- Получается, что карантин и коронавирус не мешает работе?

- Нет, конечно, он усложняет процесс. Безусловно, он напрямую влияет, как ни прискорбно, на целые отрасли экономики, подвергая их просто практическому забвению на какое-то время. Если мы говорим о спорте, туризме, сфере услуг населению – это наиболее пострадавшие отрасли. Не надо забывать о любимом телевидении, СМИ. Точно так же пострадали. Помните, я запрос на Мишустина отправлял, где в перечень пострадавших отраслей экономики были включены и СМИ.

«Экономия времени»

- Зато нас эта ситуация с коронавирусом нас кое-чему научила. Чему? Мы научились экономить время. Как мы экономим время? Мы теперь понимаем, что ехать через пробки, терять время в машине не обязательно, мы можем организовывать онлайн конференции. Хотя, это не очень хорошо для той же сферы образования, где очень важен физический и ментальный контакт, который происходит между учителем и учеником. Мы, как родители, это сразу четко почувствовали еще в первую волну пандемии. Действительно, это трудно, потому что дети – это молодой растущий организм, ему надо беситься и какой там коронавирус! Ему трудно просто усидеть возле этого монитора, потому что нет вот той связи, о которой я упомянул. И получается, что внимание ребенка рассредоточивается, зачастую компьютер ассоциируется с какой-то электронной игрушкой. Ну, все через это проходят.

- Вы, все-таки, за очное обучение?

- Я за очное обучение. Но и право государство, все-таки, осуществлять онлайн-обучение должно быть законным. Поэтому мы должны предусмотреть и очную, и вот такую заочную форму обучения. И это находит отражение в законах, где упоминаются разные социальные группы, например,

У государства сегодня есть право, основанное на обеспечении безопасности тех же самых детей – осуществлять онлайн-обучение. И только по этим причинам онлайн-обучение может быть введено.

Я понимаю, что сейчас оппоненты крикнут: государство придумает еще что-нибудь, кроме там пандемии коронавируса, из-за чего все должны будут сидеть дома. Но в реальности сравните коронавирус с гриппом, с чем угодно, это заболевание не условное, оно приводит и к смерти, в том числе.

- Не выдуманное, да.

- Оно не выдуманное, оно есть. Может, на первых порах мы полной и ясной картины даже не имели, потому что не было толковой статистики даже по тому, сколько реально заболевало людей в день. Поэтому мне лично странно заявление, что пандемия - это такой способ загонять в стойло.

Шведская модель

- Про стойло. Вы за карантин или за шведскую модель, которая была?

- Шведская модель себя дискредитировала. Шведы признались, что были не правы. Давайте просто обратимся к источникам. И мы с вами увидим, что шведы стали поступать немного по-другому. Мы не берем Беларусь, там вообще особые условия... Но в целом динамика заболеваемости, а я депутат, в том числе, межпарламентского собрания Беларусь – Россия, она полезла в гору очень серьезно.

Понимаете, мы не можем цифрами апеллировать, как будто люди – некие просто цифры. Умерло вот столько, процент такой-то. Это люди. Это каждый человек. Это жизнь. И не думать об этом, на мой взгляд, это абсолютно безответственно.

О вакцинации

- Про вакцину давайте пару слов.

- Я, все-таки не врач.

- Но, вы прививались?

- Я не прививался, поэтому я заболел. Но я не сделал этого из побуждений, что вакцина должна пройти все три стадии своих исследований.

- Я знаю, что многие ваши коллеги привились.

- Да, и до сих пор не заболели. Вот так. Некоторые случаи заболевания были, на моменте перехода от первого укола до второго. Там особые условия безопасности надо соблюдать. Видимо, ослабляется организм, привыкает после первой прививки. И, видимо, коллеги, знакомые не соблюдали положенных мер. И заболели.

- Когда вакцина пройдет все три стадии, вы привьетесь? Вообще, ваше отношение в целом к вакцинации?

- Ну, давайте по делам. До заболевания я привился от гриппа, хотя ровно противоположное мнение у моей жены. Она говорит, что грипп мутирует, видов гриппа полно. Кто может гарантированно сказать о том, что именно этот грипп будет гулять? Я говорю, что вакцина сезонная. Я не люблю прививки. Но из-за того, что я очень много контактирую с людьми, вынужден делать ее хотя бы из соображений безопасности. Хотя, опять же, у моей жены аргумент железобетонный, говорит, если это еще (касаемо коронавирусной вакцины) не полностью прошедшая все исследования вакцина, то существует какой-то риск. И с твоими осложнениями тебе нельзя идти на это. С этим аргументом я абсолютно согласен. И вакцинацию предварительную, а она уже была до момента, когда я заболел, я не проходил.

«Меньше стало популизма»

- Попытаемся абстрагироваться от коронавируса. Как вам работа Думы в этом году, хотя, конечно, эта тема тоже связана с коронавирусом. Продуктивность?

- Продуктивность, чего уж там, она в определенном ключе снизилась, тем не менее, мы успеваем обеспечивать подкрепление новых положений конституции. Это очень важный процесс, который в списке приоритетных стоит.

Политические партии, фракции которых представлены в Госдуме, с пониманием относятся, но, тем не менее, свои, может, какие-то законотворческие планы тоже пересмотрели. И в части законодательных инициатив я пока не вижу каких-то популистских и чисто политических историй. Но скоро начнется, выборный год и в его в преддверии появляются различные инициативы. То история с Хабибом Нурмагомедовым (чтобы сделать его героем России), то по поводу штрафов за нарушение скорости хоть на один километр в час. И так далее. Все-таки, периодически отмечаются коллеги такими историями, чтобы о них как-то вспомнили…

Но что самое главное. В большей или в меньшей степени регионы за лето все же успели подготовиться ко второй волне заболевания. И если бы эта работа реально не была проведена, мы бы, конечно, имели гораздо более худшую картину, чем сегодня.

Опять мы возвращаемся к этой теме… Год високосный, так уж вышло. Огромное количество и политических событий в мире, и внутри нашей страны. И они, так или иначе связаны с этой пандемией.

Новое правительство

- Многие забыли, но у нас 15 января правительство сменилось. Совершенно новые люди управляют страной.

- Знаете, у нас многие называют новое правительство технократическим. Наверное, это хорошо. Опять же, в условиях локдауна необходимо уметь принимать не стандартные и, главное, быстрые решения, к чему многие чиновники правительства были не готовы. Оно было реально обновлено. У Госдумы появились совершенно новые полномочия, как и у Совета Федерации. И этими полномочиями мы не так давно воспользовались, утверждая новых министров, а их было целых пять.

- Ну и как это проходило?

- Это были очень обширные обсуждения. При этом все должны были очень быстро реагировать. В том числе политические партии. В том числе сами министры, которые практически безвылазно находились в парламенте. Они встречались со всеми фракциями, рассказывали о том, что предполагают сделать, находясь на новом рабочем месте. Затем уже шло обсуждение палаты. Тем не менее, кандидатуры с разной долей приятия и неприятия были приняты. Расходились мнения у КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», "Единой России" в отношении некоторых министров. Это было.

- В следующем году выборы. Следующий год напряженный в Госдуме. Как он будет строиться?

- Он во всех отношениях будет затратный, нервный и очень политизированный. Мы в будущем году будем лицезреть очень жесткую схлестку уже привычных нам парламентских партий, в том числе в регионах… новых партий, по сути, которые взяли мандаты в законодательные собрания. И они будут претендовать на мандаты Госдумы.

Надо сказать о том, что, находясь на вынужденной изоляции, многие люди, стали больше вникать в эти политические вопросы. И население России, опять же, «благодаря» этой пандемии, политизировалось еще больше. Что само по себе нам четко говорит о том, что выборный процесс будет очень жарким. На мой взгляд, людей придет на избирательные участки больше, чем раньше.

- В связи с этим вопрос. У "Единой России" шансы есть такое же большинство взять конституционное, как сейчас?

- С моей точки зрения, шансы есть. Но этими шансами надо все-таки воспользоваться. Воспользоваться на основании чего? Если есть реальные дела, которые можно представить, невзирая на то, что пишет интернет… Потому что восприятие интернет-информации сегодня сведено к тому, что многие не вникают в суть вопроса, а верят некой вывеске, очень громкой, популистской. И это зачастую дальнейшая информация просто-напросто перепощивается, пересылается. И чем он громче, чем он нелепее, тем лучше воспринимается людьми. Сегодня, к сожалению, интернет-мышление скакнуло сильно вперед, чего не скажешь об адекватном мышлении.

- Получается, что одним лозунгом в интернете можно взорвать толпу?

- По миру посмотрите. Как вообще происходил переворот в Ливии? Это же был просто призыв, условно говоря, одного человека – девушки в данном случае. И во что это вылилось. Египет тот же возьмем. Это начиналось какими-то интернет-призывами. И к чему это привело? Это привело к войне. Нельзя недооценивать роль и интернета и соцсетей. И, конечно, политические оппоненты "Единой России" будут активно этим пользоваться.

«Пойду на новый срок»

- Вы пойдете на следующий срок?

- Да, я собираюсь участвовать в выборах. Но все-таки для начала напомню, что в партии «Единая Россия» существует праймериз, которые мы должны пройти на момент весны. И только потом, после именно вот такого внутрипартийного опросного момента, мы можем дальше, в случае, если мы его проходим, претендовать на то, чтобы уже участвовать в выборах. Хотя это не сбрасывает возможности самого участия и подачи заявки.

О спорте

- Давайте к самому интересному переходить. Восстановится ли спорт после короны? Стадионы пустые, это я сейчас про футбол, про любые другие игровые виды спорта. С боксом тоже совершенно какая-то непонятная история…

- Мы вынуждены констатировать, что это коснулось всех видов спорта.

- Восстановится спорт?

- Долго очень будет приходить в себя. Олимпиаду в Токио перенесли на год. Но пройдет ли она, это еще тот вопрос. Конечно, вернется, все вернется на круги своя. Когда процесс вакцинации будет уже на всех государственных уровнях и позволит людям быть менее стесненными в своих действиях.

Смотрите, история такова. И мы в первой части нашего общения говорили о том, что переболев заболеванием COVID-19, ты не застрахован от того, что заболеешь второй раз. Вакцина страхует нас лишь от того, чтобы мы не являлись переносчиками заразы, не распространяли ее и сами не заболели.

- Но в единоборствах, в отличие от многих других видов спорта, соревнования продолжаются. Особенно на виду сейчас бойцы ММА, которые уже затмили по популярности боксеров. Вот и Хабиба предлагают сделать героем России. Вам, боксерам, не обидно?

- А я не считаю, что это так. Конечно, Дэйна Уайт развернулся, если мы про UFC говорим, на широкую ногу. Это надо признать. Но все-таки говорить сегодня об абсолютном засилье ММА я бы не стал.

В боксе тоже много событий происходит. Бои Усика, Александра Поветкина, Бетербиева... Бивол будет драться. У нас сейчас стартует чемпионат России. Соревнования проходят. Но нигде нет, так скажем, зрителей, которые могли бы поприсутствовать на трибунах.

У нас на носу буквально бой Майка Тайсона с Роем Джонсом. И несмотря на то, что это, конечно, абсолютные ветераны.

- Два деда.

- Но это первый случай боя ветеранов, которые реально боксеры. То есть тут не произошло: давайте подеремся. Боец ММА с боксером.

- Я помню еще, когда борец Александр Карелин выходил против каратиста…

- После завершения карьеры? Когда он ездил в Японию?

- Да.

- Нет, это был как раз представитель смешанных единоборств, тогда это называлось бои без правил.

- Я напомню, что тогда была оглушительная победа Карелина.

- Да, но, к сожалению, тогда телетрансляции не были на столь высоком уровне. И интернет так не работал, как сейчас. И если бы это произошло сегодня, к примеру, вы не представляете, какие просмотры собрал бы этот поединок. Какой интерес бы к нему проявила публика.

Но, надо признать, что интерес к такого вида шоу растет. Смотрите, как сейчас набирает популярность в Ютубе история боев на голых кулаках, хотя это очень, конечно, травматично. Ну, потому что молодые, потому что это необычно.

- Это очень похоже на обычную уличную драку.

- Да, но просто уличную драку снимают, извините, из-за угла, а тут со всех четырех точек. Поэтому всегда что-то новенькое требуется людям. Они хотят новизны, безусловно. Они ее получают в той или иной мере. И сейчас еще больше болельщиков ждут, чтобы хоть какой-то спорт показывали по телевизору. Поэтому и просмотры резонансных поединков собирают и будут собирать свою интернет- и телеаудиторию. А соответственно - приносить прибыль.

О допинге

- Еще всех волнует ситуация с допингом. Пару недель назад в Соединенных Штатах приняли «закон Родченкова», по которому американцы теперь будут преследовать окружение спортсмена любой страны, который попался на допинге и выступал в одних соревнованиях со спортсменами США.

- Дискриминационный, я считаю. Вероятность того, что страны задумаются о введении контрмер в отношении тех же американских спортсменов, крайне велика. Это не добавит олимпийскому движению, вообще спорту никакой привлекательности.

Так что я не думаю, что американцы не будут прямо пользовать этот продукт. Скорее всего, они будут точечно использовать его как дубину. Против стран, с которыми им нужно будет договариваться о чем-то. И договорный процесс, по их мнению, будет идти не совсем в желаемую сторону. Тогда они будут из-за угла вытаскивать вот этот закон, так называемый Родченкова. И действовать им по полной программе.

Безусловно, это коснется абсолютно всех. И российских спортсменов, и всех других стран, которые входят в разные международные спортивные организации. То есть это удобный инструмент, чтобы, к примеру, давить на международные федерации по видам спорта и вообще управлять всем спортивным процессом.

ВАДА и большие деньги

- Еще про допинг. Тут РУСАДА судится с ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Слушания прошли еще в начале ноября, но решение пока непонятно.

- Решение мы не знаем.

- Что будет с нашими спортсменами? Отстранят ли их на два ближайшие два олимпийских цикла от всех возможных соревнований? Или нет?

- К сожалению, я не знаю, что будет. Я же там не читал, о чем они в пыльных кабинетах общаются между собой. А ведь это огромный отрезок времени, который может поставить крест на карьере отдельных спортсменов. И, может быть, пострадают даже федераций, которые возможно, могут быть лишены аккредитации.

- Кстати, тут может вмешаться и «закон Родченкова», принятый как раз в это время.

- Да, это выбивание почвы и из-под ВАДА. Речь об очень больших деньгах, на которые претендует ВАДА. Мне ВАДА напоминает такую большую банду решальщиков, которые прикрываются очень красивыми лозунгами. Но при этом заставляют бесконечно наших спортсменов доказывать свою невиновность. Вместо того, чтобы тренироваться и выступать.

Ведь на момент судебных разбирательств никто не может выступать. А человек не может себя законсервировать, остаться, переждать судебные разбирательства и в результате решение, как это было даже вот с нашими лыжниками, потом снова выйти и побеждать. Годы идут, карьера уходит, человек стареет. На это идет расчет. Расчет идет на выматывание, в данном случае с Россией поступают именно так. В отношении китайцев, кстати, тоже начинается эта история. И это таит в себе корни вовсе не спортивного характера, а характера исключительно политического давления.

Они не могут там договориться с отдельно взятой страной в части использования ресурсов тихоокеанского региона. Там и в военной сфере идет вопросов очень много. И вдруг, некоторые даже напрямую говорят: мы будем бить по вашей национальной гордости. По вашим героям спорта. Мы сделаем так, чтобы у вашей страны побед было как можно меньше. Мы уже давно это поняли. Это ясно абсолютно всем. Но это же не причина того, чтобы все-таки взять и бросить спорт. Для кого-то это просто профессия, для кого-то это мечта всей жизни – получить олимпийскую медаль, стать чемпионом мира.