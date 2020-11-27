Женский иммунитет, что в нем особенного?

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Считается, что женский иммунитет более сильный за счет действия женских гормонов эстрогенов, которые обеспечивают более сильный иммунный ответ на проникновение вирусов, бактерий и других патогенов. А вот мужской половой гормон тестостерон, наоборот, обладает противовоспалительным эффектом, что как раз снижает иммунную защиту. Возможно, такой феномен уходит своими корнями далеко в дебри эволюции, когда женщинам приходилось вынашивать и рожать потомство, а мужчинам сражаться за территорию, защищать семью и исследовать новые земли - тестостерон делал его обладателя агрессивнее и успешнее в соревнованиях, но, увы, давал мало шансов выжить, если тот получал рану. Тем не менее рассчитывать на преимущество прекрасной половине человечества не стоит.

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Женский иммунитет и его особенности

Действительно, женщины страдают от инфекций меньше, зато больше подвержены аутоиммунным заболеваниям, когда иммунитет атакует собственные клетки организма. К тому же гормональные нарушения в женском организме, вызванные приемом оральных контрацептивов, стрессами, естественными возрастными изменениями (пременопаузой, менопаузой) снижают иммунитет. На иммунитете сказываются и ежемесячные колебания эстрогена, связанные с циклом. Депрессия, которой обычно в осенне-зимний период подвержены и женщины, и мужчины, ударяет по женскому здоровью и иммунитету сильнее в силу особенностей нервной системы. На социальный стресс, порожденный текущей эпидемиологической обстановкой, женщины реагируют острее. К тому же на женщин в большей степени ложится забота о членах семьи, они чаще ухаживают за пожилыми родственниками и детьми, чаще делают покупки в магазинах, и естественно находятся в зоне риска. Поэтому поддерживать иммунитет сейчас особенно необходимо каждой женщине и делать это надо с учетом особенностей и потребностей женского организма.

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Как поддержать женский иммунитет?

Приемом народных средств, типа имбиря, лимона, женьшеня тут точно не обойтись. Подход должен быть комплексным и систематическим: восемь часов полноценного сна (желательно ложиться пораньше, чтобы мелатонин вырабатываемый нашим организмом ночью мог выполнить свою иммуностимулирующую и восстанавливающую функцию), плюс сбалансированное питание, плюс достаточное количество витаминов и минералов, плюс включение в рацион пре и пробиотиков, плюс физическая активность (не менее 30 минут в день, особенно для офисных сотрудников). Всё это звенья одной цепи, ежедневные правила, придерживаясь которых, вы значительно укрепите свои организм и будете чувствовать себя бодрее, энергичнее и увереннее в своем здоровье.

Сбалансированное питание должно по идее обеспечивать наш организм всеми необходимыми полезными веществами, однако теория чаще всего расходится с практикой. Современные продукты не могут полностью удовлетворить нашу потребность в витаминах и минералах. Этот недостаток сказывается постоянной усталостью, подавленным настроением, упадком сил, ослаблением иммунитета, перееданием. Поэтому прием витаминно-минеральных комплексов стал уже давно привычной практикой для всех желающих сохранить здоровье, энергию и красоту. Особенно актуален дополнительный прием витаминов в сезон повышенной заболеваемости.

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Особые витамины для женщин

Какие же витамины нужны женщинам? В аптеках сейчас представлен довольно широкий выбор различных витаминно-минеральных комплексов на любой вкус и кошелек. Наряду с привычными универсальными витаминами для всех существуют и более эффективные биокомплексы для женщин, состав и дозировка которых отвечают потребностям именно женского организма. Кроме необходимых витаминов и минералов биокомплексы содержат особые экстракты лекарственных трав, которые поддерживают женское здоровье. Спектр действия таких препаратов более широк по сравнению с обычными витаминами.

Взять, например, биокомплекс Lady’s formula «Больше чем поливитамины». Он действительно может куда больше, чем обычный витаминный комплекс. В его составе содержатся 17 важнейших витаминов и 13 минералов, из них 11 иммунопротекторов, включая самые важные – витамин Д, который сейчас особенно необходим, витамин С и цинк, признанный более эффективным стимулятором иммунной системы. Витамины группы В и магний помогают организму справиться со стрессом — главным врагом иммунитета. Усиливают действие витаминов и минералов 5 экстрактов лекарственных растений, которые подобраны специально для укрепления женского здоровья.

Экстракты из растений донг квай и дикий ямс, поддерживают работу эндокринной системы, нормализуют гормональный баланс, от которого зависит женское здоровье и самочувствие. Они устраняют симптомы ПМС, замедляют процессы старения, улучшают настроение и сон, в сочетании с рутином и кверцетином, которые содержатся в препарате, предупреждают развитие варикоза.

Эхинацея пурпурная, входящая в биокомплекс, - превосходный природный иммуномодулятор, так называемый растительный антибиотик, усиливает выработку интерферона, тормозящего размножение вирусов. Она прославилась как оружие против психического и физического переутомления и прекрасное средство для профилактики гриппа, проявлений герпеса, экземы и многих других заболеваний. Экстракт гинкго билоба оказывает антивирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие, способствует улучшению памяти, повышает концентрацию внимания, устраняет головные боли, эффективен при усиленной умственной нагрузке. Экстракт расторопши улучшает обмен веществ, помогает выводить шлаки и токсины из организма, способствует образованию новых клеток, очищает печень. Все входящие в биокомплекс растительные компоненты оказывают мощную антиоксидантную активность: препятствуют старению и поддерживают здоровье и молодость женского организма.

Такая всесторонняя поддержка женского организма будет полезна любой женщине в любом возрасте, всем, кто хочет укрепить иммунитет, повысить энергию, улучшить самочувствие и позаботиться о своем теле, сохранить красоту и молодость. К тому же Lady’s formula «Больше чем поливитамины» производится в США в соответствие с международным стандартом качества GMP – это кстати еще один большой плюс данного биокомплекса.

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