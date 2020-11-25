Дороги строим, Иртыш – в уме!

Губернатор Омской области Александр Бурков в открытой студии «КП».

Губернатор рассказал об успехах и проблемах региона в области дорожного строительства, а также поделился ожиданиями от будущего нацпроекта по развитию внутренних водных путей. В случае его принятия Омская область может превратиться в крупный транспортный хаб международного значения.

- Александр Леонидович, Омская область, несмотря на пандемию и связанные с ней трудности, заключает контракты как на 2021-й, так уже и на 2022 годы. Как удалось взять такой темп работы и получится ли его поддерживать?

- Дорожная отрасль – одна из ключевых для нашего региона. Протяженность дорог всех категорий – 24 тысячи километров. Из них федеральных только 730 километров, все остальное муниципальная и региональная сеть. И работы – непочатый край: очень высок процент дорог, пребывающих в ненадлежащем состоянии. Но прежде чем мы начали работу с дорогами (я на посту губернатора три года), пришлось поработать с людьми. Подобрали команду, привлекали людей из других регионов. И за 2019-й год эта команда, мне кажется, сработалась. Что и позволило ей в 2020 году показать довольно высокие результаты, которые можно даже достижениями назвать.

В региональном дорожном фонде было 3 миллиарда 800 миллионов рублей, но за счет того, что мы начали работать опережающими темпами (и по заключению контрактов, и по строительству), федеральный центр «передвинул» еще один миллиард рублей с 2021-го года на текущий. Мы эти деньги тоже освоили.

Всего в рамках нацпроекта БКАД («Безопасные и качественные автомобильные дороги» – ред.) мы освоили 4 миллиарда 800 миллионов рублей. И с учетом результатом нашей работы федеральное правительство выделило нам еще один миллиард рублей, который мы потратили на значимые объекты на территории региона. В первую очередь, на дорогу в объезд казахстанской территории, которая связала Омск с Русско-Полянским районом. Сейчас часть этой дороги проходит по территории Казахстана, однако 1 января следующего года участок закрывается. Нам удалось быстрыми темпами спроектировать и построить объездной шестнадцатикилометровый участок, 22 сентября объект завершили. Кроме того, мы начали работы на аварийном Калачинском мосту и на ряде муниципальных дорог. Что касается будущего, то в целом на 2021-22 годы заключили контрактов практически на три миллиарда рублей.

- Одна из целей нацпроекта – это увеличение процента дорог, находящихся в нормативном состоянии. Получается?

- Нормативным требованиям отвечают 40,7%. % региональных дорог и 69,9% дорог в Омской городской агломерации. На муниципальных дорогах все гораздо сложнее. Во-первых, у нас их – 13 тысяч километров. По протяженности грунтовых дорог Омская область на втором месте в России после Якутии. И здесь нам предстоит много работы.

- Решения видите?

- Как вы знаете, в этом году пандемия спровоцировала экономический кризис, это отразилось, в частности, на объеме поступлений от уплаты акцизов в дорожный фонд: он снижается. И, конечно, нам будет сложно выполнить все наши планы по работам на региональной дорожной сети. Что касается грунтовых дорог, то в этом году мы построили четыре экспериментальных участка по технологии, разработанной нашим институтом СибАДИ. Мы ищем технологию, которая позволит нам снизить затраты на строительство. Еще одна задача – строить из местных материалов.

- Почему это так важно для региона?

- Омская область не имеет своих инертных материалов. Мы везем щебень или с Урала, или из Кузбасса, или из Казахстана – за тысячи километров. Это значительно увеличивает объемы затрат. Поэтому мы хотим создать технологию, которая бы позволяла использовать местный суглинок.

- Какие еще инновационные технологии используются в строительстве дорог в Омской области?

- Мы активно применяем все современные технологии: армирование, гидроизоляцию. У нас в последние годы очень высокий уровень подземных вод, большие участки дорог находились под водой, поэтому технологии с использованием гидроизоляции могут увеличить срок жизни такой дороги.

- Еще одна ключевая тема, связанная с дорогами – безопасность движения по ним. К сожалению, бывает так, что после ремонта количество аварий на этом участке не сокращается, а, наоборот, возрастает. Наблюдается ли такой парадокс в Омской области, и как вы подобные проблемы решаете?

- Вы затронули «болевой» вопрос. На наших дорогах в этом году погибло более ста человек. Действительно, к сожалению, с улучшением качества дорог появляется все больше аварийных участков, мест концентрации ДТП. Конечно, мы ведем постоянный мониторинг, стараемся оперативно выявлять и ликвидировать очаги аварийности.

В рамках региональной комиссии по безопасности дорожного движения мы создали рабочую группу, в которую вошли представители регионального министерства дорожного строительства, Ространснадзора и ГИБДД. Она занимается анализом ситуации на выявленных местах концентрации ДТП и ликвидирует их. Сейчас группа формирует программу работы на следующий год. Методы вы знаете. Это либо освещение, либо ограничение скорости, либо установка систем фото- и видеофиксации.

- На недавнем расширенном заседании президиума Госсовета обсуждалось формирование нового нацпроекта по развитию водного транспорта. Какие предложения внесли вы? Какое значение развитие внутренних водных путей будет иметь для Омской области?

- Начну с последнего вопроса. Появление этого нацпроекта будет иметь колоссальное значение для региона. Мы находимся на одной из основных водных магистралей страны –реке Иртыш. В целом Обь-Иртышский бассейн – это более 6 тысяч километров водных путей с гарантированным ходом. Однако за последние тридцать лет – это хозяйство пришло в упадок. Инфраструктура не поддерживалась, новые суда не строились. Как следствие, резко снизился грузопоток.

Для справки: в советские годы из Омска в Казахстан водным путем перевозилось 9 миллионов тонн грузов в год. Сегодня мы перевозим чуть более 100 тысяч тонн. Не хватает барж и буксиров, нет инфраструктуры, не проводятся работы по дноуглублению, не решен ключевой вопрос для Иртыша – попуска воды со стороны республики Казахстан. Омская область предложила создать международную комиссию по пропуску воды, в которую бы вошли представители России, Казахстана и Китая. От уровня воды в Иртыше зависит его судоходность и, следовательно, дальнейшие перспективы развития этого водного пути. Иртыш не только связывает Китай, Казахстан и Россию, но и имеет выход в Северный Ледовитый океан. Что открывает нам возможность доступа на Азиатско-Тихоокеанский регион с нашими экспортными товарами, в первую очередь зерном и прочей сельхозпродукцией. Море уже сегодня море готово принимать наши грузы, но пока глубина Иртыша не позволяет нам везти ни баржи, ни буксиры. Приходится сначала доставлять грузы судами типа «река», а в районе Ханты-Мансийска перегружать на транспорт «река-море». Затраты растут, время теряется. Поэтому мы горячо поддерживаем предложения Минтранса. Более того, возрождение внутренних водных путей даст импульс экономике не только нашего региона, но и Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев. Будут активно использоваться реки Иртышского, Енисейского бассейнов. И, конечно, Северный морской путь. К примеру, наш Омск - крупный логистический центр. Здесь пересекаются железнодорожная, автомобильная магистрали и река Иртыш – водная магистраль. У нас есть порт, есть кадры, есть компании, которые занимаются перевозками или ведут портовый бизнес. Если дать им гарантированные объемы загрузки, это вдохнет в них новую жизнь.

- И на жизнь омичей это наверняка повлияет.

- Безусловно! Появятся новые производства, новые рабочие места. Возрастут объемы внутренней и международной торговли. Для экспорта развитие внутренних водных путей открывает очень хорошие перспективы.