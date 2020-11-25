«Роснефть» продолжает модернизировать нефтеперерабатывающие заводы

В 2021 – 2025 годы «Роснефть» планирует значительно снизить производство мазута: в целом на НПЗ в России и Германии оно уменьшится на 5,4 млн тонн - с 21,3 млн тонн до 15,9 млн тонн, сообщил с интервью агентству «Интерфакс» вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии компании Александр Романов. Сейчас в активной фазе находятся несколько инвестпроектов на НПЗ, завершение которых позволит обеспечить снижение выпуска темных нефтепродуктов (гудрона, мазута и битума) и рост производства дизельного топлива.

Речь в первую очередь идет развитии технологии гидрокрекинг, которая позволяет мазут, высококипящие нефтяные фракции и газойль перерабатывать в бензин, дизельное и реактивное топливо, а также смазочные масла.

«Мы готовимся ввести в эксплуатацию четыре комплекса гидрокрекинга на Новокуйбышевском, Туапсинском, Комсомольском и Ачинском НПЗ. Завершаем восстановление гидрокрекинга на НПЗ Башнефть-Уфанефтехим, а также строительство новой установки замедленного коксования на Ачинском и расширение действующих мощностей УЗК на Новокуйбышевском НПЗ, - отметил управленец. - Кроме того, в соответствии со стратегией компании прорабатываются проекты переработки тяжелых нефтяных остатков (конверсии мазута в высокомаржинальные светлые нефтепродукты), благодаря которым выпуск мазута будет сведен к минимуму».

Александр Романов сообщил, что завершение этих проектов позволит практически полностью прекратить выпуск мазута на российских НПЗ компании и повысить глубину переработки до 98%. Обратим внимание, что этот параметр соответствует уровню лучших мировых НПЗ.

И это не единственные изменения, которые происходят в техническом хозяйстве НПЗ компании. Так, на Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза продолжается строительство комплекса установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации мощностью 600 т/год, которое планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года (риформинг – процесс переработки бензиновых фракций нефти для получения высококачественных бензинов). В настоящее время идет монтаж основного технологического оборудования.

«Ввод установки позволит не только повысить качество вырабатываемых катализаторов риформинга и изомеризации, но и сократить потери платины, повысить надежность и безопасность производства, а также в значительной мере обеспечить потребности всех НПЗ России в современных катализаторах данного типа», - пояснил Александр Романов.

Компания с 2019 года приступила к крупнотоннажному производству катализаторов гидроочистки дизельных топлив. В 2020 году произведены две плановые загрузки катализаторов на установки в Рязани и Уфе. По итогам работы катализаторов РН-4142 принято решение о полном переходе на использование катализаторов гидроочистки собственного производства ООО "РН-Кат" до 2025 года.

В текущем году завершена разработка собственного катализатора гидроочистки вакуумного газойля РН-5251. Произведена и загружена на Сызранском НПЗ для проведения промышленных испытаний первая партия этого катализатора, который по состоянию на сегодняшний момент демонстрирует результаты работы лучше импортных аналогов.

Катализаторы депарафинизации дизельных топлив - новая разработка "Роснефти". Сейчас идет изготовление первой крупнотоннажной партии для проведения промышленных испытаний на одном из Самарских НПЗ. Результаты ранее проведенных опытно-промышленных испытаний подтверждают, что компания имеет собственную разработку конкурентного катализатора данного типа. Компания продолжает работы по расширению линейки собственных катализаторов и развитию их крупнотоннажного производства.

При этом топ-менеджер отмечает, что пандемия все-таки отразилась на работе компании…

«Конечно, общее снижение деловой активности в стране оказало влияние на объемы производства. Мы скорректировали наш план переработки в соответствии со спросом как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях, - говорит Александр Романов. - Однако мы можем отметить постепенное восстановление рынка вследствие ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Так, по итогам третьего квартала объем переработки нефти принадлежащими "Роснефти" российскими заводами вырос почти на 5% по отношению к предыдущему кварталу и составил 22,5 млн тонн. На немецких заводах компании рост составил 17,1% - до 2,9 млн тонн. Суммарный объем переработки нефти на всех НПЗ "Роснефти" вырос в третьем квартале на 6,1%, составив 25,5 млн тонн, а выход светлых нефтепродуктов увеличился на 2,1% - до 58,4%».

Графики проведения ремонтных работ на предприятиях при этом остались без изменений. Все работы, в том числе требующие высокой мобилизации работников сторонних подрядных организаций, выполняются в полном объеме. На каждом предприятии реализованы все требуемые меры санитарно-эпидемиологической защиты, что позволяет обеспечивать контроль и ведение непрерывного технологического процесса.