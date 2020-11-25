Теннисист Андрей Рублев: Я не очень общительный, о семье пока не думаю

Теннисист Андрей Рублев Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев, который в этом году выиграл пять турниров АТП и впервые вошел в первую мировую десятку, на онлайн пресс-конференции в Москве ответил и на вопросы kp.ru.

Первый вопрос был о том, «кто является для тебя самым сложным соперником». На что Андрей Рублев сказал, что пока таких нет, с любым из них сражаться можно.

- А как же твой старший товарищ по сборной России Даниил Медведев, у которого ты за свою карьеру не выиграл вообще ни одного сета? – спросил Медведева журналист «Комсомолки»?

- Да, пока ни одного сета не выиграл, - после небольшой паузы сказал Андрей. – Были сет-болы, подавал на сет… Во-первых, когда я раньше играл против Дани, он был намного сильнее меня уровнем. А последний раз, когда мы играли в четвертьфинале US Open, был довольно равный матч (7:6; 6:3; 7:6). В нем я уступил чисто ментально. В плане игры все было ровно, в каких-то моментах даже была инициатива. Но в том матче он был гораздо сильней психологически, чем я.

- Только в этом году вы выиграли пять кубков! Андрей, где вы храните свои награды? Может, уже заказали специальный шкаф, чтобы там их складировать?

- Нет, ничего специально не заказывал. В начале карьеры, они были на квартире у бабушки и дедушки, - вздыхает Андрей, вспоминая свою бабушку, которая умерла совсем недавно. – Когда призы уже стали не помещаться, стали храниться у мамы с папой. Ну а сейчас – когда как. Либо отдаю сразу маме с папой, либо… помню, что пару раз даже дарил своему тренеру. Потому-что у него есть ребенок, а для него это большая сказка, потому что он смотрит мои матчи, и когда видит, что именно этот кубок, который он видел у меня в руках по телевизору, привезли ему, то он получает даже больше эмоций, чем кто-либо. А какие-то призы должны еще прийти ко мне по почте. Это кубки за победы на турнирах в Германии и Вене. Но пока они еще не пришли.

- А очередь из поклонниц, как с ней справляетесь?

- Я не чувствую какой-то очереди, - застеснялся Андрей. – Ну, наверное, потому что я сам не слишком общительный. Первым на контакт не иду, и поэтому не чувствуется какое-то повышенное внимание. Возможно, если бы я сам писал всем подряд, было бы по-другому. О семье пока не думаю, в голове только теннис, - сказал 23-летний теннисист, который за свою недолгую карьеру уже выиграл на корте более 5 млн долларов.

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