Разбитого инсультом Бориса Моисеева заставили спеть с Ольгой Бузовой

Певец Борис Моисеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Помощник парализованного Бориса Моисеева выступил с сенсационным заявлением. По словам Сергея Гороха, 66-летний певец, который перенес два инсульта и не выходит из дома, вернется на сцену.

Тяжело больной Борис Моисеев исполнит знаменитую композицию "Голубая луна" с Николаем Трубачом и певицей Ольгой Бузовой. Ранее Николай и Ольга спели хит 90-х в эфире одной из передач. "Была большая подготовка. И Бузова, и Трубач спрашивали разрешения Моисеева, чтобы спеть эту композицию. Борис с удовольствием разрешил им это сделать. Кроме того, он даже лично утвердил тот вариант, который в итоге был исполнен", - цитирует Сергея Гороха Teleprogramma.pro.

По словам помощника разбитого инсультом Моисеева, артист очень доволен тем, как пели Бузова и Трубач. "Он счастлив. Правда, сожалеет, что все произошло без него. Сказал: «Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли». Я уверен, что они споют песню вместе. Сейчас готовится большая передача о Борисе Михайловиче на одном из каналов. Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", - резюмировал Сергей.

Отметим, знаменитый хит "Голубая луна" в свое время стал визитной карточкой Моисеева и Трубача. Дуэт объездил с гастролями весь мир. По воспоминаниям Николая, на волне скандальной популярности они давали до 40 выступлений в месяц. А потом с Борисом случилось несчастье - его разбил инсульт. Причем дважды.

Первый случился в 2010 году. Состояние артиста было ужасным. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году произошел повторный инсульт. Сейчас он не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы.