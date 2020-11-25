Заявление ЦСКА в адрес Черчесова готовы рассмотреть в комитете по этике РФС

Станислав Черчесов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова телеканалу "Матч ТВ" наделало немало шума. Днем 25 ноября в бой вступил московский ЦСКА. Черчесов мимоходом задел форварда армейцев Чалова, и в клуб решили дать отповедь:

- Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз, - говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Далее же и вовсе пресс-служба армейцев роняет достаточно противоречивую фразу:

- Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот.

И вот уже глава комитета РФС по этике Семен Андреев в интервью "Р-Спорт" заявил, что высказывание ЦСКА в адрес наставника сборной готовы рассмотреть:

- Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА, - поведал Андреев.

Более того, представитель комитета по этике Андрей Созин заявил:

- В ЦСКА есть, безусловно, талантливые ребята, но если посмотреть на их статистику глазами профессионалов, то эти показатели наталкивают на вопросы в адрес тренерского штаба ЦСКА — готовы и вообще хотят ли они играть?

Напомним, что сборная России завершила свои выступления в Лиге Наций, проиграв со счетом 0:5 команде Сербии в гостях в Белграде. Наша команда снова осталась во втором по силе дивизионе нового турнира. Как и два года назад. И теперь следующая важная дата для национальной команды - это 7 декабря 2020 года. В этот день пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. Турнир состоится через два года на стыке осени и зимы в Катаре.

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