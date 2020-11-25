Горсти лекарств и ягоды от друзей: как Майоров и Ширвиндт лечатся от коронавируса

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лечатся амбулаторно

51-летний Сергей Майоров лечится дома. Сегодня у ведущего программы «Однажды» день рождения, но все поздравления он принимает по телефону. Майоров сообщает: «В свои день рождения я подарил себе 2 килограмма манго с доставкой до двери, красный кардиган от Burberry и Сovid с 20% поражения легких! Девятый день в изоляции. Работаю дистанционно, пью лекарства, витамины и морсы литрами, по 4 раза в день заряжаю «общительный » аи фон. Сегодня вернулись запахи! Ура! Наслаждаюсь цветами, домашними печеньями, шоколадом, фруктами и ягодами от друзей. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Covid - есть, и это не чихнуть два раза».

55-летний Сергей Меликов самоизолировался после подтверждения COVID-19. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана выполняет рекомендации врачей и чувствует себя хорошо. Глава республики планирует работать удаленно.

50-летний Владимир Сипягин выписан из частной медицинской клиники в Москве. Губернатор Владимирской области продолжит лечение амбулаторно. Сипягин так объяснял свою госпитализацию в столицу в инстаграме: «Сегодня днём меня госпитализировали. В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь».

Лечатся в больнице

86-летний Александр Ширвиндт проходит лечение от коронавирусной пневмонии в 52-й больнице. Сын народного артиста Михаил Ширвиндт записал видеообращение в социальных сетях: «Все, слава богу, нормально. Действительно, у папы этот жуткий ковид, но в очень легкой форме. Температура небольшая, легкий кашель. У мамы тоже, у мамы вообще бессимптомно. С такими симптомами лечатся дома. Но, учитывая возраст, решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги. Надеюсь, что в ближайшее время вы их увидите у меня в новом блоге».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у звезд, последние новости на 24 ноября: как себя чувствуют Елена Ксенофонтова и Алина Гросу

Как протекает COVID-19 у знаменитых больных (подробности)