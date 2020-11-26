«Вам персональная скидка»: как в «черную пятницу» не стать жертвой мошенников

Рассказываем, как не попасть на удочку мошенникам, делая покупки онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 27 ноября стартует «черная пятница». Это пришедшая к нам с Запада традиционная осенняя акция, во время которой торговые сети и интернет-магазины устраивают распродажи и предлагают скидки. Продолжается «пятница» обычно до вечера воскресенья.

Кроме магазинов, к «черной пятнице» ударно готовятся и мошенники. О том, что они уже начали массовые атаки на потенциальных любителей скидок, разослало предупреждения, в частности, Главное управление региональной безопасности Московской области. Но поскольку кибермошенничества не ограничиваются рамками конкретного региона, бдительность стоит проявлять всем.

Самая характерная схема обмана выглядит так. Мошенники присылают письмо по электронной почте или SMS -сообщение с описанием грядущих больших скидок. Чаще всего — на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. И, чтобы зарезервировать товар с дополнительным дисконтом, предлагают сделать на него предзаказ по ссылке в письме. Вполне вероятно, что там будут рассказывать, что количество экземпляров ограничено, или остался последний, только для вас, или что это персональная скидка конкретно для вас, которая сгорает в полночь — вполне традиционные маркетинговые приемы.

Дальше вы имеете все шансы стать жертвой так называемого фишинга — когда аферисты тем или иным обманным способом выуживают реквизиты вашей банковской карты и получают доступ к счету. В нашем случае, кликнув по ссылке в письме, вы попадете на фишинговый (поддельный) сайт, внешне очень похожий на реальный сайт некоей популярной торговой сети, от лица которой вам и предлагают скидки. И, если не замените подмены и введете там данные карты, вуаля — скидок вы не получите, а денег не досчитаетесь. Либо вам вообще могут прислать «ссылку на оплату» - тогда вы отправите энную сумму денег интернет-ворам сами.

Как отличить послания от нормальных магазинов, которые в преддверии «черной пятницы» тоже активно рассылают рекламу, от мошеннических?

-Не торопитесь переходить по ссылкам с непонятных адресов. Если же перешли, но не видите значка защищенного соединения («замочек» в адресной строке и httpS:// в начале адреса) — уходите оттуда немедленно.

-Если вы попали на некий сайт и не понимаете, настоящий он или фишинговый, можно провести еще такую проверку (перед тем, как вводить там какие -то данные). Походите по другим его страницам. Нередко мошенники рассчитывают на то, что «клиент» все будет делать в спешке или на автомате и особого любопытства проявлять не будет. Поэтому качественно подделывают только ту страницу, на которую вы сразу по ссылке попадете.

-Если предложение исходит якобы от известной торговой сети или производителя, самый простой способ проверки — зайти обычным путем на его сайт (не по ссылке) и посмотреть, организует ли он такую акцию и тот ли вообще у магазина интернет-адрес (поддельный может отличаться на одну-две буквы). Как вариант — можно позвонить в контакт- центр магазина (телефон всегда есть на сайте) и уточнить, имеет ли место все, что вам наобещали в письме — например, «персональные» скидки.

Аферисты могут использовать и телефонную схему разводки. Примерно как в случае с уже ставшими известными мошенниками из «службы безопасности Сбербанка». Только на этот раз вам будут предлагать скидки, а чтобы вы ими наверняка смогли воспользоваться, просить данные банковской карточки для «резервирования» или оформления онлайн-заказа. Меры предосторожности простые. Уточняйте, какой магазин вас хочет осчастливить, и обещайте перезвонить туда сами через пять минут (телефон можно найти через интернет). Но скорее всего, звонить никуда не придется — мошенники с нехорошими словами бросят трубку.