«Роснефть» приступила к разработке месторождений за Полярным кругом

25 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале развития проекта «Восток Ойл». Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Автор: Никольский Алексей

25 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале развития проекта «Восток Ойл». Это начинание дает новый импульс для российской экономики.

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

«Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту", - сказал Игорь Сечин. Особые слова благодарности глава нефтяной компании высказал Президенту за принятие закона, который создал инвестиционные стимулы для проекта. "Это позволило создать эффективную экономическую модель",- отметил Игорь Сечин.

Напомним, проект «Восток Ойл» подразумевает формирование на полуострове Таймыр – в 400 километрах севернее Полярного круга! - новой нефтегазовой провинции. Ее ресурсная база составляет порядка 6 млрд тонн нефти. Проект объединяет Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения, а также другие нефтеносные площадки на севере Красноярского края. Как вы уже поняли, ключевая сложность этого проекта в том, что перечисленные месторождения чрезвычайно далеки от обжитых районов страны, а это значит, что нефтяной компании придется создать гигантскую инфраструктуру для его развития.

«Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест, - пояснил Игорь Сечин. - Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, из них порядка 130 – наши сотрудники и подрядчики, и те новые рабочие места, которые будут создаваться вокруг проекта. 15 промысловых городков, посёлков будет создано, в которых будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков».

10 ТАНКЕРОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА

Глава нефтяной компании сообщил, что в настоящее время завершены проектно-изыскательские работы по строительству 770 км магистрального трубопровода и порта Север. Первая очередь проекта позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 млн. тонн нефти в год; вторая очередь – до 100 млн тонн. Инфраструктура проекта также включает в себя строительство объектов энергетики общей мощностью 2,5 гигаватт, более 3,5 тыс. км электросетей для обеспечения энергопотребностей проекта. Для организации поставок нефти компания уже разместила на судоверфи «Звезда» заказ на 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. А всего будут 50 судов разных типов обслуживать этот проект: как портовые и суда обеспечения, так и большие танкеры и газовозы.

В интересах «Восток Ойл» подписан долгосрочный контракт на поставку 100 буровых установок российского производства. Станки оснащены системой геопозиционирования и геонавигации с привязкой к определённой точке бурения, на гидравлической платформе, что повышает точность бурения, скорость, эффективность, снижает аварийность при бурении. Завершены переговоры и по другим важным «мелочам», включая 6 млн тонн труб различных диаметров для трубопроводов (увеличит нагрузку российских производителей на 20%), «КАМАЗ» готов поставить 2,5 тыс. единиц автотехники (с возможностью увеличения до 6 тыс. машин), а «Ростех» - 50 новых вертолетов.

«К 2024 году мы обязались поставить до 30 млн. тонн нефти в направлении Северного морского пути через бухту Север. Поэтому важное значение имеет доступность кредитных ресурсов для подрядчиков - для производителей оборудования, которым требуются оборотные средства для начала работы», - отметил Игорь Сечин.

Глава "Роснефти" также доложил Владимиру Путину о ходе работ по строительству самой современной верфи в России. В настоящий момент на судоверфи "Звезда" завершено строительство сухого дока, ведутся пусконаладочные работы. Смонтирован по бортам сухого дока уникальный кран «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн.

Строительство новых объектов верфи ведётся параллельно с производственной деятельностью, отметил Игорь Сечин. В настоящее время на судоверфи в работе находятся 53 заказа.

Для обеспечения верфи "Звезда" сталью планируется построить новый металлургический завод производительностью 1,5 миллиона тонн, который обеспечит сталью как судоверфь, так и других потребителей в регионе. Планируется, что на новом производстве будет создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ ЛУЧШЕ

Экономисты весьма позитивно оценивают перспективы проекта.

«Восток Ойл» - это флагманский проект не только для «Роснефти», но и для мировой нефтегазовой отрасли, - отмечает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. - Прогнозный уровень добычи и обширные конкурентные преимущества, такие как высокое качество нефти, близость к перспективным рынкам, синергия с судостроительным комплексом «Звезда» превращают проект в настоящий магнит для инвесторов. На днях стало известно, что 10% в проекте покупает один из крупнейших мировых трейдеров - компания Trafigura».

Эксперт напоминает, что при строительстве таких беспрецедентных объектов, как ледокол «Лидер», качество стали критически важно. В России такая сталь есть. Но с европейской части стальной лист такого размера по железной дороге не доставить, поскольку его ширина потребует модернизации вагонного парка РЖД, а заодно и всего Северомуйского тоннеля. Транспортировка морем предполагает огромное транспортное плечо и соответствующие затраты. Закупки с азиатских рынков несут в себе, во-первых, валютные риски, а, во-вторых, геополитические. Кроме того, не всякую сталь можно купить за рубежом.

«По качеству российский лист значительно превосходит западные аналоги. Поэтому наличие собственного металлургического завода - жизненная необходимость для «Звезды», - поясняет Валерий Андрианов. - Доля судовой стали в себестоимости танкера составляет от 10 до 15% в зависимости от ледового класса. Наличие собственного производства позволит существенно сократить затраты, а значит, и стоимость конечной продукции».