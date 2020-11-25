Масштабы лесных пожаров увязали со слабой населенностью регионов

Крупные пожары чаще происходят в многолесных и труднодоступных районах.

Наиболее масштабные лесные пожары летом 2020 года зафиксированы в Сибири, на Дальнем Востоке и в приарктической зоне. Среди регионов-лидеров Ханты-Мансийский округ, Якутия, Красноярский край, отмечает профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.

«Объясняется это в первую очередь слабой населенностью этих регионов, отсутствием инфраструктуры, удаленностью. Пожары там позже обнаруживают, и доставить к месту тушения сотрудников и технику гораздо сложнее».

Низкую плотность населения среди важных факторов называет и завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.

«Эта закономерность будет еще долго сохраняться по причине погодных условий, связанных с климатическими особенностями данных регионов, небольшой плотности населения и связанной с ней плохой развитостью дорог и возможностью мобилизации людей на пожар».

Руководитель общественной инициативы «Пожар.ру» и сотрудник «Авиалесоохраны» Анна Барне (Баскакова), говорит, что ее опыт также подтверждает: крупные пожары чаще происходят в многолесных и труднодоступных районах.

«Самый крупный пожар, который лично мне приходилось видеть в жизни, был в Якутии. Его устроили охотники на уток, не затушившие костер. Это был пожар размером с небольшой европейский город, Но ошибочно было бы думать, что опасны только крупные пожары: во-первых, ситуация на любом пожаре может измениться мгновенно: полчаса – и из относительно небольшого пожар может превратиться в крупный; во-вторых, даже небольшой пожар может угрожать ценной природной территории или населенному пункту».

Масштаб пожаров на удаленных территориях объясняется еще и тем, что там их позже обнаруживают, а значит, позже начинают тушить, комментирует руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Но нет худа без добра: на таких территориях пожары реже приводят к гибели людей или уничтожению строений. В этом смысле так называемые ландшафтные пожары более опасны».