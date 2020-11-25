Марадона умер. Бога больше нет

Умер легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет.

Диего Марадона в начале своей карьеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только-только Диего Армандо Марадона отпраздновал свой юбилей. Весь мир еще раз сказал о его величии. Вспомнили, что гол, забитый им в ворота сборной Англии в 1986 году – официально лучший в истории чемпионатов мира. И тут же не забыли легендарную «Руку бога» - еще один гол из того же матча, забитый не по правилам, но все равно ошибочно засчитанный. В Неаполе еще раз сказали спасибо Диего за чемпионства. По всему миру в который раз пересчитали его титулы (чемпион мира, обладатель Золотого мяча, обладатель кучи трофеев в Италии и Испании, лучший футболист по целому вороху версий). Заодно перечислили безумное количество его женщин и внебрачных детей. И все это присыпали белой пылью кокаиновых скандалов.

. По всему миру в который раз пересчитали его титулы (чемпион мира, обладатель Золотого мяча, обладатель кучи трофеев в Италии и Испании, лучший футболист по целому вороху версий). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тогда уже было понятно, что быть богом, даже футбольным, очень сложно. Что слишком много соблазнов. Что за это надо платить многим – прежде всего счастьем своим близких. Но тогда в дни юбилея почему-то казалось, что все успокоилось. В том числе и сам Диего. Что прошел сквозь все шторма своей яркой карьеры, миновал рифы желтых разоблачений, вылечился от наркозависимости и готов жить долго и счастливо, наслаждаться заслуженной славой.

Только-только Диего Армандо Марадона отпраздновал свой юбилей. Фото: REUTERS

Но все получилось по-другому.

Пару недель назад Марадона попал в больницу. Там он перенес операцию из-за тромба в голове, но вскоре был выписан. И все тогда вновь перевели дух – мятежный Диего выпутался из очередной передряги. А все оказалось намного серьезнее. Диего из больницы поехал в клинику лечиться от алкогольной зависимости. А ровно через две недели адвокат великого аргентинского футболиста подтвердил: сердце Диего Марадоны не выдержало перегрузок.

Пару недель назад Марадона попал в больницу. Фото: REUTERS

В Аргентине уже объявлен трехдневный траур. Но этот траур разделят все, кто хотя бы раз видел, как Марадона блистал во время своей футбольной карьеры. И простят Диего все то, что было после нее.

Ушел из жизни легенда мирового футбола Фото: REUTERS

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