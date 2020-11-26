Госуслугам добавят искусственный интеллект

Фото: Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Сегодня от скорости получения информации, ее достоверности и полноты зависит конкурентоспособность стран и бизнеса и благополучие граждан. Развитию цифровых информационных сервисов мы обязаны тем, что в интернет можно сходить за хлебом, заказать товары или услуги, проконсультироваться удаленно с врачом, посмотреть кино онлайн или послушать лекцию.

“Период самоизоляции стал тест-драйвом будущего цифровых сервисов – их распространение ускорилось в разы. Теперь даже приобрести квартиру с привлечением ипотечных средств можно не выходя из дома. Это настоящая фантастика, о которой недавно еще нельзя было и мечтать”, - подчеркивает заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Для пользователя обращение к цифровым сервисам значительно экономит время и открывает доступ к более широкому кругу поставщиков услуг и товаров. Примечательно, что в России государство во многом задает стандарты работы с цифровыми сервисами.

По словам Тимура Садыкова, за последние годы развитие цифровых государственных сервисов в России сделало огромный шаг вперед. Появились МФЦ, значительная доля функционала которых выведена в интернет, - они предоставляют возможность оформления практически всех документов, нужных среднестатистическому гражданину. Налажена цифровая интеграция и техническое взаимодействие между большим числом организаций, имеющих совершенно разное ведомственное подчинение - от ГИБДД до медицинских учреждений и подразделений Росреестра.

Подтверждая популярность цифрового формата услуг вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов, отмечает, что регистрацию на портале Gosuslugi имеют более 100 миллионов россиян, из них две трети прошли квалифицированную регистрацию, то есть получили возможность совершать юридически значимые действия.

Этому и призвана служить “цифра” - оптимизации и ускорению. Дальнейшая эволюция госсервисов, по словам гендиректора компании “Норбит” Антона Чехонина, пойдет по пути внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Это то, что понадобится для обработки больших массивов данных.

Один из первых результатов такого внедрения мы сможем увидеть уже в ближайшее время, во время проведения Всероссийской переписи населения, которую неслучайно называют первой цифровой. Самое очевидное отличие от предыдущих переписей - большинство первичных данных будет собираться изначально в электронной форме. Это либо планшет переписчика с мобильной операционной системой «Аврора» (примечательно, что и гаджет, и ОС сделаны в России), либо электронный переписной лист на портале госуслуг, который зарегистрированные пользователи могут заполнить самостоятельно.

По данным Росстата, число желающих пройти перепись в дистанционном формате растет. «Как показывают опросы, в Москве уже 70% населения готово к такому варианту, хотя в Санкт-Петербурге ситуация противоположная. И как мы увидели в поселке Санкино Свердловской области (в этом труднодоступном регионе перепись уже идет) многие жители сельской местности только рады общению с переписчиками. Но в целом в больших городах желающих пройти перепись самостоятельно, по нашим ожиданиям, будет больше”, - отмечает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата, и переписчица Светлана Перевозкина в труднодоступном районе Свердловской области.

Цифровизация переписи повысит скорость получения информации, ее объемы и качество, особенно с учетом того, что данные будут обогащены статистикой из других административных систем - ЕСИА, ЕГРН, ГАС «Выборы», а также от операторов мобильной связи. Это даст самую актуальную информацию о том, что происходит с населением России, а без этого знания невозможна эффективная реализации нацпроектов, таких как «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика».

Технических препятствий для подключения каждого жителя страны к цифровым госсервисам практически нет. Даже за пределами города дела с доступом к интернету обстоят намного лучше, чем в самых экономически развитых странах. Это объясняется дешевизной трафика как для мобильного, так и для проводного подключения и плотностью покрытия. Сегодня точки доступа Wi-Fi есть даже в малых населенных пунктах, где проживает от 250-500 человек. Это выводит Россию на место крупнейшего европейского рынка по числу интернет-пользователей - их сейчас около 100 млн человек.

С 2020 года в проект по устранению цифрового неравенства включены деревни и села, в которых не менее сотни жителей. Так в труднодоступных регионах открывается возможность приобщиться к цифровой жизни — принять участие в цифровой переписи населения, воспользоваться дистанционными госуслугами, онлайн-банкингом, телемедициной... Будущее наступает. И его главные приметы не в толпах андроидов на улице, а в качестве жизни обычного человека, его возможностях коммуникации с государством, единомышленниками, кумирами и близкими. Впрочем, андроид, стоящий рядом с жителем отдаленного населённого пункта, – тоже почти реальность, но ведь это совсем другая история.