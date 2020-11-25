"Танго вместо сказок на ночь, я буду любить тебя вечно". Дочка Марадоны выложила фото отца перед смертью

25 ноября 2020 года умер Диего Марадона Фото: REUTERS

Когда еще ничто не предвещало смерти Диего Марадоны, в личных соцсетях его дочери Джанины 25 ноября появилась публикация, которая привлекла внимание миллионов. Она, прогуливаясь по улице своего города, увидела граффити с изображением молодого отца. Там у Диего в руках был кусок пиццы. Джанине понравился этот кадр и она выложила в "сториз" личного Инстаграма фото, подписав: "Встретилась с ним в городе".

Это фото выложила дочь Марадоны в Instagram.

Многие были уверены, что это хороший знак и что Диего идет на поправку. Но все-таки судьба взяла свое - Марадона умер в возрасте 60 лет. А три недели назад Джаннина Марадона выложила трогательное фото с отцом. Тогда Диего еще лечился, так что дочь решила теплыми словами подбодрить его в личном посте в Инстаграме:

- Танго вместо сказок на ночь. Я наслаждаюсь всем на этом свете. Я восхищаюсь вчера, сегодня и всегда тобой. Ты научил меня прощать, прощать себя. Счастливого 60-летия папе, который даже в 31 год продолжает называть меня любимым "помпоном". Я скучаю по тебе и буду любить тебя вечно, с днем рождения, папа!

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Вечером в среду, 25 ноября, стало известно, что в возрасте 60 лет ушел из жизни легендарный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона. Он после очередной перенесенной операции был выписан из больницы 11 ноября 2020 года. (подробности)