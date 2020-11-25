"Выбрала лучший момент": почему Софья Кругликова решила развестись с Ефремовым именно сейчас

Софья Кругликова решила развестись с Ефремовым Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Ефремов, как известно, был женат неоднократно. Сейчас он состоит в законном браке с пятой супругой Софьей Кругликовой, которая родила актеру троих детей. Впрочем, по слухам, женщина решила развестись с артистом. Михаила Олеговича никогда нельзя было назвать примерным семьянином. Но если раньше об адюльтерах артиста знали только в тусовке, то роман с Дарьей Белоусовой стал достоянием общественности.

Во время судебных разбирательств после смертельного ДТП в центре Москвы пятая жена как могла поддерживала Михаила Ефремова. Софья Кругликова на последнем апелляционном слушании даже обменивалась с мужем записками. Потому новость о возможном разводе супругов удивила многих.

Насколько выгоден с финансовой точки зрения развод для Софьи, рассказал адвокат Сергей Жорин. "Не думаю, что здесь есть какая-то выгода. Если бы Ефремову грозило какое-то многомиллионное взыскание, как бывает в делах с мошенничеством, к примеру, тогда так делается. Супруги разводятся, разделяют доли, часть супруги нельзя взыскивать, так как она уже никакого отношения к осужденному не имеет", - цитирует Жорина Собеседник.Ru.

Он отметил, что в данном случае, вполне возможно, в семье возникли противоречия. "Супруга, как порядочный человек, решила не доставлять дополнительных проблем в самый сложный период. А как только приговор вступил в силу, она и решила подать на развод. Здесь с точки зрения материальной составляющей нет выгоды, просто выбран момент, наименее травматичный для Ефремова", - добавил юрист.

По его словам, в ближайшее время должны снять арест на счета Михаила Олеговича. "Ведь гражданские иски, насколько я знаю, уже удовлетворены", - резюмировал он.

Меж тем все четыре адвоката Ефремова о ситуации с его разводом ничего не знают. Новость о том, что пятая жена собирается разойтись с актером, сообщил человек, близкий к семье заслуженного артиста. Кругликова прожила с мужем около 20 лет, преклонялась перед его талантом и поддерживала во всех скандалах. Однако, по слухам, Соня не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. На следующий день после аварии полиция нашла актера дома у рыжеволосой красавицы.

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